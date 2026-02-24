Adultos Mayores con pensión: ¿Quiénes recibirán pago doble en marzo? (RDNE stock project)

¡Una excelente noticia! Millones de adultos mayores recibirán doble pensión en sus cuentas en marzo.

Antes de que te emociones, este pago doble no corresponde a un incremento permanente, sino más bien a una coincidencia en las fechas de depósito de dos programas distintos.

Aquí te decimos quiénes recibirán pago doble el mes entrante.





¿Quiénes recibirán pensión doble en marzo de 2026? ¿Y cuál será el monto que podría caer a tu cuenta?

El pago doble no aplicará para todos; será concretamente para las personas adultas mayores que cuenten con una pensión en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y que además sean beneficiarias de la Pensión del Bienestar otorgada por el Gobierno federal a todas las personas de 65 años o más.

El monto total de la doble pensión en marzo, para quienes estén pensionados en el IMSS o ISSSTE, será variable y dependerá del porcentaje de percepción de cada una de las dependencias, así como del régimen y la pensión base del beneficiario. Por lo tanto, la pensión mensual habitual se sumará a los $6,400 pesos que otorga la Pensión Bienestar a todos los adultos mayores de 65 años en el país.





Doble pensión para personas adultas mayores: fechas de pago en IMSS e ISSSTE

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pagará a sus beneficiarios el lunes 2 de marzo, mientras que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tiene agendada la dispersión del pago para el 27 de febrero.

Será para los beneficiarios del IMSS para quienes el pago doble podría caer el mismo día en sus cuentas bancarias. Aunque la Secretaría del Bienestar no ha dado a conocer el calendario de pago de la Pensión del Bienestar para el mes de marzo, se espera que la dispersión inicie el lunes 2 de marzo, misma fecha que el depósito del IMSS.