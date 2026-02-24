De Bukele al alcalde de Tequila: los políticos acusados de nexos con el Mencho y el CJNG

Políticos ligados al Mencho Múltiples figuras políticas han sido señaladas por trabajar con el CJNG.

El Cártel Jalisco Nueva Generación, bajo la dirigencia del recientemente abatido Nemesio Oseguera Cervantes, se consolidó como uno de los grupos criminales más poderosos del mundo con presencia internacional en diferentes países. Su influencia ha llegado a figuras políticas incluyendo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Nayib Bukele, acusado de trabajar con el CJNG

En años reciente, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha sido conocido por emprender acciones contundentes en contra de los grupos criminales de su país con una prisión de máxima seguridad, logrando reducir de forma significativa los delitos de alto impacto con métodos que han generado polémica, principalmente entre asociaciones defensoaras de derechos humanos.

A pesar de esto, al líder centroamericano se le acusa de haber colaborado con el CJNG en el año 2023. De acuerdo con un reportaje del medio local “El Faro”, Bukele contactó a este grupo criminal, ofreciendo un millón de dólares a cambio de capturar y entregar a Élmer Canales Rivera alías “Crook”. según esta investigación, el inspector en jefe de la División Élite contra el Crimen Organizado fue el encargado de reclutar al grupo mexicano para ejecutar la tarea.

“Crook” fue arrestado en México en el mes de noviembre de 2024 espera juicio en una cárcel de Brooklyn. El gobierno de Bukele ha negado esta información en diferentes ocasiones.

Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila detenido

Este mes de febrero, fue detenido el presidente municipal de Tequila, Jalisco tras múltiples denuncias por extorsión y vínculos con el CJNG.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, Rivera Navarro, enviaba a miembros del grupo criminal a realizar cobro de piso a empresarios tequileros bajo amenaza de cerrar los locales. También, se le acusó del desvío de recursos públicos y de haber recibido financiamiento ilícito de este grupo durante su campaña.

Además, el ex presidente municipal fue señalado por organizar un concierto de Los Ángeles del Barranco en la entidad donde se cantaban narcocorridos que enaltecían al Mencho y donde se mostraba su imagen.

Hernán Bermúdez Requena

El ex secretario de Seguridad de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López, también detenido en 2025, causó indignación a nivel nacional tras ser aprehendido por presuntamente liderar “La Barredora”, un grupo criminal que coordinaba y ejecutiva operativos de robo y venta de hidrocarburos, conocido también como “huachicol fiscal”.

De acuerdo con las investigaciones, “La Barredora” operaba en alianza con el CJNG no sólo suministrando el robo de hidrocarburos, sino también como “brazo armado” para realizar ejecuciones de grupos criminales rivales en la zona sur del país.

Mauro Yuriel Jáuregui

Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz fue presidente municipal de Apulco, Zacatecas, por Movimiento Ciudadano y fue desaforado e investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado y otras autoridades por presuntos vínculos con el CJNG, incluyendo investigaciones por asociación delictuosa, tentativa de homicidio y secuestro, además de posesión de armas, droga y chalecos con siglas del CJNG durante su detención en julio de 2025.

El exalcalde estaba prófugo desde octubre de 2024 y su caso forma parte de las indagatorias de seguridad estatales y federales sobre la influencia de grupos criminales en gobiernos locales.

Anavel Ávila Castrejón

Por su parte, Anavel Ávila Castrejón, alcaldesa de Coalcomán, Michoacán (también de Movimiento Ciudadano), ha sido objeto de investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales por presuntos nexos con el CJNG luego de que en diciembre de 2024 se difundieron videos e imágenes de un evento municipal donde se agradeció públicamente al líder del cártel, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, por regalos y obsequios entregados en la comunidad, lo que provocó la apertura de una carpeta de investigación por posible asociación delictuosa.