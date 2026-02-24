Detienen a Alan “N”, implicado en el asesinato de Carlos Manzo

Alcalde Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La Fiscalía de Michoacán detuvo a Alan “N”, presunto implicado en el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo; así lo confirmó el fiscal de esa entidad, Carlos Torres Piña.

De acuerdo con el fiscal, Alan “N” estuvo encargado del traslado de los sicarios que cometieron el atentado, así como del seguimiento y acompañamiento del crimen que ocurrió en el centro del municipio, el pasado 1 de noviembre.

Las líneas de investigación arrojaron que Alan “N” se mantuvo junto a Baruc “N”, alias “El Kaos”, el dirigente de los criminales que cometieron el homicidio y que fue detenido el 23 de diciembre del 2025. Este criminal se mantiene bajo prisión preventiva y vinculado a proceso por los delitos de narcomenudeo y posesión de arma de fuego.

Después, el detenido habría asesinado a Josué “N” y Ramiro “N”, ejecutores del crimen.

“Esto nos va a permitir ir cerrando el círculo de investigación entre la información interna, quien compartía el minuto a minuto de dónde andaba el alcalde hacia Jorge Armando “N”, que era el que coordinaba las actividades y uno de los autores intelectuales de este hecho lamentable”, dijo Torres Piña.

Cronología del crimen

Jorge Armando “N”, alias “El Lic”, sería el presunto autor intelectual del atentado contra el alcalde Uruapan.

Jorge Armando “N” también es el líder de una célula delictiva que opera en Michoacán, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Asimismo, las investigaciones arrojaron que dos sujetos, Fernando Josué “N” y Ramiro “N” acompañaron al agresor abatido, Víctor Manuel “N” momentos antes de cometer el homicidio.

Ramiro “N” cuenta con antecedentes delictivos por uso de arma de fuego y se le relaciona con un grupo criminal comandado por Jorge Armando “N”.

Sin embargo, tanto Fernando Josué “N” y Ramiro “N” fueron hallados sin vida el pasado 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan - Paracho y al día siguiente, encontraron sus equipos telefónicos.

El análisis de los dispositivos permitió identificar que Ramiro “N” integraba un grupo en una aplicación de mensajería, en el cual se planeó y coordinó la agresión hacia Manzo. Este sujeto se comunicaba con Jorge Armando “N”, apodado “El Lic”, quien ocupaba el rol de mando, dado que enviaba las instrucciones para llevar a cabo la ejecución.

En las conversaciones se ordenó a los miembros colocarse en distintas ubicaciones para dar seguimiento al alcalde y compartir su ruta y horarios y Ramiro “N” les pidió que borraran los mensajes luego del atentado.

En los mensajes de texto se detalló que a las 18:06 horas, Ramiro “N” envió un video al grupo donde se observa la jardinera donde fue ejecutado Manzo. En esa conversación informó que se encontraba en el sitio para ubicar al cliente, como apodaron al alcalde

Después, a las 19:45, los integrantes del grupo refirieron que Carlos Manzo ya se encontraba en el Festival de las Velas y que estaba en vivo por redes sociales

Aproximadamente a las 20:00 horas, Ramiro “N” alertó que las autoridades tenían sometido al tirador y que a Carlos Manzo lo estaban atendiendo. También compartió un video del lugar momentos después de la agresión

Más tarde, a las 20:14 Ramiro pidió que recogieran a su colaborador, Fernando Josué “N”

Antes de la agresión, “El Lic” presionó a los integrantes que debían disparar aún sin importar con quién estuviera acompañado Carlos Manzo.

Minutos después, Armando “N”, advirtió a los implicados que debían de ultimar al alcalde.

Posteriormente, en el grupo les pidieron a todos ocultarse para evitar ser detenidos. Asimismo, en diferentes videos, los integrantes identificaron las rutas de escape.

Ramiro “N” fungía como instructor de algunos integrantes, a quienes enseñaba el uso de armas de fuego y sometía a castigos físicos cuando no cumplían las instrucciones.

De manera simultánea fueron detenidos Omar “N”, Alejandro “N”, Mario Alberto “N”, Guillermo “N”, Demetrio “N”, Omar Osvaldo “N” y Monserrat “N”, escoltas que trabajaban para Manzo y que fueron detenidos por su probable participación en el atentado.

Estos servidores públicos habrían sido omisos en sus funciones de escoltas del presidente municipal.