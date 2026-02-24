El PVEM mantiene alianza fuerte con Morena; se conocerá posición mañana por reforma electoral, dicen

CDMX — Será después de la reunión de este martes en Palacio Nacional cuando el PVEM dé a conocer su postura sobre la reforma electoral que este miércoles tiene una última revisión con la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo Carlos Puente Salas, coordinador de los diputados pevemistas, quien reconoció a la jefa del Ejecutivo por su apertura a dialogar con sus aliados.

Puente Salas aseguró que la reforma electoral no divide la alianza de la 4T, y aseguró que ésta es firme, sigue “más firme que nunca y seguimos trabajando”. Por ejemplo, añadió, “impulsando esta reforma laboral sobre esas 40 horas, en donde también hay puntos en los que buscamos poner un acento distinto”.

“Para nosotros, los tres partidos que impulsamos el proyecto de nuestra Presidenta”, estamos en la construcción de la propuesta de reforma electoral. Lo que les pediría es este tiempo para llegar a esta reunión que tendremos hoy. Estaremos dando una última revisión, y ya conociendo mañana cómo se presenta, es que nuestro instituto político estará fijando una postura, hasta conocer la redacción final. No quisiéramos adelantar vísperas”, dijo.

Señaló que el PVEM ha hecho muchas propuestas, y se tiene que revisar cuáles y cómo quedan integradas, muchas de ellas. El recorte, dijo, puede haber un recorte, sí. Y en los OPLES, en tribunales locales.

Admitió que se trata de una reforma política-electoral, con las modificaciones de la integración del Congreso, de los recursos de todo ello, que son temas sensibles para el PVEM, en el cual sí, por eso, se tiene que valorar al interior del instituto político, porque verdaderamente para nosotros hay cosas que se tuvieran que cambiar, gráficamente la vida del partido”, comentó durante la sesión del pleno de la Cámara de Diputados.

Puntualizó que los partidos entienden las distintas realidades del país, diferentes en cuanto a acceso a tiempos de radio y televisión, a financiamiento, como también a la presencia y representación que hay en territorio de cada uno de los partidos políticos.

“Es por eso que lo tenemos que valorar y también valorar ese posible consenso que pudiera tener esta iniciativa para que pueda ser aplicable y que sea una norma que todos podamos reconocer en el próximo proceso. Y no hay moneda de cambio en nada. Ha quedado muy claro. y quisiera desterrar eso, de esa idea falsa que muchas veces nos ponen algunos en cabezas.

El líder parlamentario calificó a su bancada como solidarie en todas las iniciativas que ha presentado la Presidenta de México, y, aseguró, que es un grupo parlamentario bastante disciplinado, que siempre acompaña convencidos de beneficiar a la ciudadanía.

“Nuestra coalición está más firme que nunca, legislativamente aquí y también obviamente con rumbo al 27”, enfatizó.

Indicó que este martes se habrá de afinar también las propuestas de redacción y es precisamente lo que se está afinando.

“Estamos en la revisión. Porque si no, miren, si nosotros hubiéramos empezado a hablar de números y de datos, en cada una de las mesas que hemos estado, imagínense en dónde andaríamos. Estamos viendo cuáles son los últimos ajustes que ellos hacen, qué es lo que nos plantean y poder tomar una decisión en consecuencia”, reiteró.

Comentó que es posible que la iniciativa de reforma electoral sea enviada a la Cámara de Diputados, pero eso es “lo que se dice, se dice. Yo no sé”.