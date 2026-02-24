El secretario Mario Delgado externó su admiración por las Fuerzas Armadas de México

SEP, Día de la Bandera El titular de la SEP, externó su admiración por las Fuerzas Armadas de México. En el marco del Día de la Bandera, sostuvo que las Fuerzas Armadas de nuestro país, defienden al lábaro patrio en cuerpo y alma

En el marco de la conmemoración del Día de la Bandera, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo sostuvo que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) ha devuelto la educación al pueblo, a sus maestras y maestros, con una visión liberadora: para que todas y todos estén educados para exigir libertades y derechos, con autonomía plena y justicia social.

El secretario Mario Delgado aprovechó la oportunidad para externar su admiración por quienes defienden la bandera en cuerpo y alma: las Fuerzas Armadas de México. “Lo que este país ha atestiguado en los últimos días nos recuerda que hay mujeres y hombres uniformados que arriesgan todo para que los demás podamos vivir sin miedo”.

Al encabezar la ceremonia en la secundaria técnica No. 4 “Celia Balcárcel”, Delgado Carrillo subrayó que para la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el derecho a la educación no se agota en el texto constitucional, y que deben derribarse todas las barreras que impiden ejercerlo.

Nuestra bandera, expuso, “nos dice quiénes hemos sido y la escuela nos pregunta quiénes queremos ser”.

El secretario de Educación recordó que “Hoy México tiene el programa de becas más grande de su historia, con más de 22 millones de becarios, para que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos.

“El programa La Escuela es Nuestra llega a más de 70 mil planteles, para que nadie se quede sin estudiar por no tener una escuela digna. Se han distribuido más de 154 millones de libros de texto y, como decía Torres Bodet, que nadie se quede sin estudiar por falta de un libro”.

Asimismo, agregó que se abren nuevos bachilleratos, se construyen preparatorias más cercanas a los hogares y nuevas universidades, para que nadie se quede sin lugar y no se hable nunca más en el sistema educativo mexicano de “rechazados”.

En presencia de la maestra Mirna Ivonne Galindo, quien cuenta con 41 años de servicio en la mencionada secundaria técnica, afirmó que la Presidenta de México también reconoce a los grandes protagonistas de la NEM: “Se ha reivindicado la labor docente con mejoras salariales y autonomía profesional. Por primera vez se trata a las maestras y maestros como lo que son: profesionales de la educación”.

Consideró que educar en la interculturalidad es colorear con mayor intensidad el verde de la esperanza, el blanco de la voluntad de unidad y el rojo que honra a quienes entregaron la vida para que hoy seamos ciudadanas y ciudadanos plenos.

Añadió que la bandera nos cobija cuando maestras y maestros abren espacio a la pregunta, al pensamiento crítico y a la palabra de estudiantes que dialogan, cuestionan y proponen, así como de madres y padres de familia.

En este marco, aseguró que, si la Independencia nos dio el nombre, la Reforma las leyes y la Revolución los derechos, la Cuarta Transformación nos da voz: el derecho del pueblo y sus comunidades a reconocerse como autores de su propio destino, reconociendo a las mujeres como protagonistas de la historia. Señaló que lo que hoy se vive es el florecimiento de décadas de esfuerzo educativo continuado: un pueblo alfabetizado por maestras y maestros rurales cobró conciencia de sí mismo, y esa conciencia es la raíz de la democracia que hoy se ejerce.