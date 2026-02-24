Estudiantes no comprenden lo que leen

Cerca del 30% de estudiantes de quinto y sexto de primaria no tienen comprensión lectora

El encuentro internacional Alfabetización, equidad y futuro, coordinado por el Ministerio de Educación de Brasil, la directora general de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Xóchitl Moreno representante de México, durante el evento menciono que cerca del 30% de estudiantes de quinto y sexto de primaria “No comprenden realmente lo que leen”.

Esta afirmación representa un enorme desafío: fomentar la lectura, que de acuerdo a estimaciones realizadas por la oficina para América Latina de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) cerca del 44 por ciento de menores escolarizados tiene un sesgo de comprensión lectora.

El secretario ejecutivo del Ministerio de Educación brasileño, Leonardo Barchini Rosa expresó “Si no tenemos los aprendizajes adecuados en los momentos correctos, todo el historial educativo de estos niños, que luego irán a la universidad, se verán afectados” tema que fue discutido en el Centro Cultural del Tribunal de Cuentas de la Unión, en Basilia, que reúne a representantes de siete naciones de América Latina para crear estrategias que impulsen la alfabetización de sus poblaciones.

“No comprender lo que se lee tiene efectos a largo plazo. Muchos de los resultados que a veces vemos en ciertas carreras tienen que ver. Dominan ciertos conceptos de matemáticas, científicos o sociales, pero el problema es que no pueden interpretar correctamente la pregunta que se les plantea”, señaló Moreno Fernández.

La comprensión lectora tiene efectos negativos que trascienden hasta la educación superior afectando el pensamiento crítico e interpretación de la realidad, de igual manera el papel que desempeña la violencia y desigualdad social afectan el desarrollo de esta habilidad y en general de cualquier aprendizaje.

La violencia que envuelve a los países y particularmente a México ha permitido poner en practica estrategias creadas por el Gobierno para crear espacios espacios públicos para la convivencia de la población, como lo es el caso de Estrategia Cultura de la Paz, espacios públicos que fueron fortalecidos gracias al intercambio de ideas dentro de los encuentros entre países.