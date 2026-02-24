Fisuras en PVEM de cara a la Reforma Electoral; temas irreductibles, atoran respaldo

Voto electoral El voto obligatorio volvió a colocarse en la discusión pública en México como parte del análisis de la Reforma Electoral. Aunque no es una idea nueva, varios países ya lo aplican con distintos matices (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

La reforma electoral que presentará este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum generó fisuras en el bloque oficialista, donde el respaldo del PVEM a esta iniciativa se mantiene en vilo luego de que algunos senadores de ese partido vinculados a Morena anticiparon su apoyo incondicional, pero otros recalcaron que hay temas “indeclinables”, sobre todo en plurinominales, financiamiento de partidos.

Este martes se prevé otra reunión en Palacio Nacional en otro intento por convencer a los aliados, sobre todo del PVEM, de respaldar esta reforma electoral, pero los “verdes” han dejado en claro que no aprobarán nada que afecte a su partido o que los deje en “indefensión” frente a otras fuerzas.

Ante ello, senadores de Morena como Higinio Martínez aseveraron que no se ha agotado la posibilidad de ir juntos en esta reforma, pero consideró que si es necesario, buscarán votos incluso en la oposición para sacar este encargo presidencial.

Los cabildeos y “jaloneos” para intentar sacar esta reforma se intensificaron y el coordinador del PVEM, Manuel Velasco, reconoció los esfuerzos presidenciales para hacerla transitar.

En ese sentido, manifestó la intención de su partido por apoyar la reforma, pero siempre y cuando se incorporen sus planteamientos, sobre todo en cuanto al financiamiento de partidos, donde la propuesta pevemista puede ahorrar tres mil millones de pesos al erario, explicó.

La propuesta de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral es reducir en un 25 por ciento del gasto ordinario de los partidos con base en modificar la fórmula actual de 30 – 70, donde el 70 % de los recursos se distribuye de acuerdo a la votación que recibieron.

Velasco explicó que la postura del PVEM es que las prerrogativas de los partidos se homologuen tomando como base al que menos recibe que es el PT, lo que, dijo, generaría un ahorro cercano a tres mil millones de pesos.

Otra es sancionar con la nulidad del triunfo el rebase de topes de campaña y establecer certificación obligatoria para candidaturas sin vínculos con el crimen organizado.

Asimismo, evitar duplicidades entre el INE y los órganos electorales locales.

CONDICIONAMIENTO

Los aliados de Morena reiteraron que su voto a favor de la reforma electoral dependerá de que se respeten algunos temas indeclinables.

El pevemista, Jorge Carlos Ramírez Marín advirtió que, aunque son aliados permanentes, existen líneas rojas: cualquier cambio que implique retroceso en la representación de minorías, en la independencia del INE o que deje al partido en “indefensión” frente a otras fuerzas.

“De ninguna manera votaré lo que sea un retroceso en la independencia del INE, un retroceso en la participación de las minorías, y un retroceso en una lucha equitativa en la que cada fuerza política pueda expresarse, manifestarse, ganar voto y en su caso el rechazo de la sociedad

El problema que tenemos ahora—agregó-- es real: tenemos un muy buen sistema electoral, pero extraordinariamente caro. Eso debe corregirse, pero de ninguna manera a costa de lo que ya se ha conseguido.

En contraste, el senador Alfonso Silva Romo —militante de Morena pero integrante del grupo parlamentario del Verde— aseguró que respaldará la iniciativa en los términos en que sea enviada.

“Así es, así es (…) sin moverle una coma”, respondió, al considerar que más democracia implica que incluso los plurinominales hagan campaña territorial y que es necesario reducir el costo del sistema electoral.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier minimizó las diferencias y habló de “detalles” en revisión de la reforma electoral y negó problemas con los aliados para obtener su respaldo a esta iniciativa.

En ese sentido, pidió esperar y confiar en que al final saldrá esta reforma.