Las familias de sectores obreros y campesinos serán beneficiados por el Programa Abasto Social de Leche para el Bienestar

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural firmó un convenio con la CROC

La Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del programa de Leche para el Bienestar, firmó un convenio con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) garantizando el acceso a 2.5 millones de agremiados y sus familias, con el fin de contribuir a la reducción de la pobreza y desigualdad del país.

El programa pretende que todos los miembros de la familia adjuntos a la CROC, accedan al padrón de beneficiarios del programa; garantizando el derecho a la alimentación y al bienestar, y reafirmando el compromiso del Gobierno de México.

El representante de la CROC, Isaías Gonzáles Cuevas, destacó la importancia de la coordinación y diálogo entre instituciones. Y aseguró que la Confederación suma alianzas que aseguran el bienestar de la gente trabajadora. La CROC actualmente cuenta con 2.5 millones de trabajadores agremiados y presencia en 32 entidades.

Por otra parte, Antonio Talamantes Gerardo, director general de Leche para el Bienestar, mencionó que el programa de Abasto Social de Leche es el mas antiguo de los programas con 81 años de servicio y presencia en toda la República, su precio varia de 4.50 a 7.50 pesos el litro de leche.

La leche está fortificada con vitaminas, minerales y ácido fólico donde un solo vaso proporciona el requerimiento nutricional que necesita una persona para su desarrollo y bienestar.