Nora Alicia Briebich: confirman ataque contra la alcaldesa de Bacanora; fallece su hijo

Atacan a balazos a la alcaldesa Nora Alicia Briebich Especial

La mañana de este martes 24 de febrero, se ha confirmado un ataque armado contra la alcaldesa de Bacanora, Sonora, Nora Alicia Briebich. La funcionaria resultó ilesa, pero se sabe que en la balacera falleció su hijo.

De acuerdo con la información oficial de la Fiscalía del Estado. La alcaldesa salió de Hermosillo con rumbo a Mazatlán. En el kilómetro 60 la funcionaria sufrió un altercado de tránsito junto con otro conductor, en el que ambos vehículos chocaron.

Posteriormente, el conductor del otro automóvil da alcance a la alcaldesa y abre fuego contra ella. Hasta el momento, su estado de salud es estable y se encuentra fuera de peligro. No obstante, su hijo pereció en este suceso.

Asimismo, las autoridades señalaron que, hasta el momento, se descarta que se trate de un ataque perpetrado por el crimen organizado; se cree que se trató de un ataque derivado de un accidente de tránsito.

Información en desarrollo...