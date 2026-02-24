PT y PVEM, aliados de Morena, quieren dos días de descanso, un modelo más humanos para 20 millones de trabajadores

CDMX — En el debate por la reforma que reduce de 48 a 40 horas la jornada laboral, Morena en la Cámara de Diputados tiene la mayoría calificada con los votos del PT y PVEM en lo general. Sin embargo, los partidos aliados, principalmente los pevemistas dieron un giro en su postura al presentar una reserva en la que manifestaron que lo deseable es dar dos días de descanso a los 20 millones de trabajadores regulados en el Apartado A del artículo 123 de la Constitución.

En la discusión en lo particular de la reforma laboral, el PVEM reposicionó su postura al señalar que esta iniciativa es histórica, pero también debe haber un cambio más profundo en el modelo en que se usa a los empleados, así lo dijo la diputada Gabriela Benavides.

“Un trabajador descansado es un trabajador más eficiente, más creativo y por supuesto con menor índice de accidentes y riesgos laborales, al mismo tiempo debemos analizar con responsabilidad el impacto del sector productivo, para las empresas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas, que representan la mayoría de las unidades económicas del país y generan una parte fundamental del empleo formal. Desde el Partido Verde Ecologista de México respaldamos la reducción de la jornada laboral, así como dos días de descanso”, dijo la legisladora, quien enfatizó que estos dos días deberían ponerse en marchar en 2030 al concluirse la gradualidad de la reducción de la jornada laboral.

Benavides admitió que México está ante una transformación profunda en materia de justicia social y laboral, y por ello la propuesta de su bancada es ir por “un modelo más humano de cinco días de trabajo por dos de descanso, sin reducción salarial, que permita un verdadero equilibrio entre la vida laboral y personal”.

Celebró las coincidencias en este dictamen, porque se legisla en favor de las y los trabajadores de México, y hoy, después de 108 años, se tiene la oportunidad de reducir la jornada laboral.

En el PT, Margarita García sostuvo su postura desde la dictaminación de la minuta del Senado, y reiteró que lo ideal es dar dos días de descanso a los trabajadores. en vez de mantener un sólo día, como ocurre desde hace 109 años.

Refrendó que jornadas extensas generan agotamiento, estrés, afectaciones a la salud mental y debilitan el núcleo familiar. En cambio, reducir el horario laboral no es un privilegio, es un derecho acorde con los estándares internacionales y con el principio constitucional de trabajo digno, consagrado en la Carta magna. por eso manifestó que ee debe dar dos días de descanso.

“La reforma es enunciativa, ya que no impide el ajuste a las leyes secundarias en materia de días de descanso, pagos extraordinarios, horas dobles y triples”.

García García argumentó que con esta reforma se busca dignificar el trabajo, erradicando esquemas laborales del siglo pasado que frenan las aspiraciones y crecimiento de la base laboral del país. “Un México más justo comienza con condiciones laborales humanitarias y la garantía del acceso a los derechos sociales”.

La legisladora oaxaqueña recordó que el PT el pionero de las 40 horas, ya que son los principales aliados de las y los trabajadores de México. “Esta reforma permitirá mejorar la calidad de vida de la gente, fortalecerá la convivencia familiar, impulsará la productividad mediante esquemas más eficientes y se avanza en igualdad sustantiva”.

Explicó que con esta reforma se garantiza la gradualidad y el acompañamiento al sector productivo, especialmente a los micro, pequeñas y medianas empresas, para garantizar una transición responsable y ordenada.