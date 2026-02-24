Sheinbaum presenta estrategia integral para juventudes con enfoque en educación, cultura y paz

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este martes la estrategia integral Jóvenes Transformando México, una iniciativa orientada a impulsar el desarrollo pleno de las juventudes y a consolidar la construcción de la paz en el país mediante el fortalecimiento del tejido social.

Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia de prensa en Palacio Nacional donde se dedicó a presentar la propuesta de reforma que se mandará a a congreso sobre las pensiones millonarias para altos mandos de empresas como PEMEX. (Andrea Murcia Monsivais)

Durante la conferencia matutina, la mandataria subrayó que este programa articula y refuerza distintas políticas públicas ya existentes, con el objetivo de ampliar los derechos de las y los jóvenes, al tiempo que se atienden las causas estructurales de la violencia. Destacó que la participación juvenil es un eje central de la transformación nacional.

En su intervención, Abraham Carro Toledo, director general del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), explicó que la estrategia se sustenta en cinco pilares fundamentales: educación, deporte, cultura, salud y trabajo digno, con una visión integral que garantice el derecho a la felicidad, la paz y una vida plena. Añadió que el programa también busca asegurar que las mujeres jóvenes puedan desarrollarse en un entorno libre de violencias.

Carro Toledo enfatizó que se trata de un esfuerzo coordinado entre distintas dependencias federales para llegar, durante todo el año, a millones de jóvenes en cada región del país, impulsando una agenda de derechos que fortalezca su participación social, educativa y laboral.

En el ámbito educativo, Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), afirmó que la educación debe ser entendida como un derecho y no como un privilegio. En ese sentido, dio a conocer diversas acciones e inversiones dirigidas a fortalecer el bachillerato nacional, además de programas diseñados para quienes buscan modelos alternativos de escolarización.

Entre estas iniciativas se encuentra el programa “Te extrañamos en el salón”, enfocado en estudiantes de tercer año de secundaria y nivel medio superior, con el propósito de facilitar la continuidad o el retorno a los estudios de jóvenes que han interrumpido su formación académica.

Por su parte, Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, anunció la creación de un circuito nacional de más de 200 festivales musicales, así como el fortalecimiento del programa Profest, cuya inversión se duplicó para respaldar proyectos artísticos y culturales de jóvenes creadores en distintas entidades del país.

En materia deportiva, Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), convocó a las juventudes a sumarse a actividades físicas y recreativas, adelantando la implementación de cinco grandes acciones durante el año, entre ellas una Clase Nacional de Defensa Personal para Mujeres.

Asimismo, Miguel Torruco Garza, subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre la construcción de 100 Centros Comunitarios “México Imparable”, espacios destinados a promover la convivencia, el desarrollo comunitario y la atención emocional. Estos centros, dijo, permitirán atender de manera permanente a cerca de 100 mil jóvenes diariamente en todo el país.

En el rubro de prevención y reinserción social, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, presentó la estrategia “Reconecta con la Paz”, orientada a jóvenes de entre 12 y 35 años que hayan cometido faltas de bajo impacto. El programa ofrece acompañamiento personalizado, tutorías, atención psicoemocional y opciones educativas, laborales y culturales, con el fin de facilitar su reintegración social.

Detalló que las y los participantes realizan trabajo comunitario, como rehabilitación de espacios públicos, reforestación y mantenimiento de escuelas y hospitales, acciones que contribuyen a la reconstrucción del tejido social y a generar entornos más seguros.