Sheinbaum reporta regreso paulatino a la normalidad en Jalisco y garantiza seguridad rumbo al Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en Jalisco se registra un retorno gradual a la normalidad tras los hechos violentos ocurridos recientemente, gracias al trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad estatales y federales.

Mañanera (Toma de pantalla)

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que mantiene comunicación permanente con el gobernador de la entidad, Pablo Lemus, con el fin de dar seguimiento a las acciones de seguridad y conocer los avances en la reactivación de las actividades cotidianas.

“Poco a poco se está normalizando la situación”, expresó Sheinbaum Pardo, al destacar la colaboración interinstitucional como un factor clave para restablecer el orden y brindar certidumbre a la población.

En otro tema, al ser cuestionada sobre la seguridad de México de cara al Mundial de Futbol 2026, la presidenta aseguró que existen condiciones plenas para la realización del evento deportivo, y descartó cualquier riesgo para las y los visitantes nacionales e internacionales.

Afirmó que el país cuenta con las garantías necesarias para recibir a millones de aficionados, por lo que la justa mundialista se desarrollará en un entorno seguro. “No hay ningún riesgo, existen todas las garantías”, sostuvo.

La presidenta subrayó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno será fundamental para fortalecer la estrategia de seguridad rumbo al Mundial, así como para consolidar la paz y el bienestar en las regiones sede del torneo.