CDMX — El municipio de Tecomatlán, Puebla, está listo para recibir la XXII Espartaqueada Deportiva Nacional en la que participarán delegaciones deportivas del país, conformadas por cientos de atletas de las regiones más “humildes” que no reciben ningún apoyo gubernamental, y entre ellos se encuentran 800 atletas de la Ciudad de México,

Movimiento Antorchista Nacional anunció este miércoles que esta justa deportiva reunirá a más de 30 mil atletas provenientes de todos los estados de la República, consolidándose como el evento deportivo no gubernamental más grande del país, entre los que destaca la delegación de la Ciudad de México que competirán en diversas disciplinas, como futbol, voleibol, atletismo y natación.

Homero Aguirre Enríquez, vocero de Antorcha Campesina y la dirigente capitalina, Gloria Brito Nájera, destacó el esfuerzo del movimiento por apoyar a jóvenes que no cuentan con recursos para su preparación.

Brito Nájera subrayó que la Espartaqueada es un esfuerzo organizativo que se ha mantenido por décadas gracias al trabajo y la aportación de los propios antorchistas, pues no cuenta con apoyo gubernamental.

“Es un evento que se realiza con recursos propios del Movimiento, con el objetivo de fomentar el deporte entre las clases populares, donde muchas veces la práctica deportiva se ve limitada por la falta de oportunidades y de infraestructura”, señaló.

Aguirre Enríquez reconoció que en México el deporte enfrenta múltiples carencias, principalmente por el escaso respaldo institucional hacia los sectores más humildes.

“A pesar del talento existente, miles de jóvenes no pueden desarrollarse plenamente por la falta de apoyos constantes y suficientes.

Ambos dirigentes coincidieron en que la Espartaqueada busca impulsar el deporte como una herramienta de formación integral, que promueva la disciplina, el compañerismo y la superación personal, alejándolo de intereses meramente comerciales.

Y reiteraron la invitación al pueblo de México a conocer y respaldar esta iniciativa que, aseguraron, fortalece la unidad y el desarrollo físico y moral de los participantes.

y reafirmaron que la participación de la Ciudad de México será destacada tanto por el número de competidores como por su preparación y compromiso.

La XXII Espartaqueada Deportiva Nacional se llevará a cabo del 7 al 15 de marzo en Tecomatlán, Puebla, considerado la cuna del antorchismo nacional.

