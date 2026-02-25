Cara a Cara con Mario Esparza, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua

Mario Esparza y Juan Manuel Jiménez Mario Esparza y Juan Manuel Jiménez, durante la grabación de Cara a Cara, la entrevista

En entrevista exclusiva Cara a Cara, el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), Mario Esparza, nos mostró cómo la tecnología ya está entrando literalmente a las entrañas de la capital para enfrentar uno de los mayores retos: las fugas y la eficiencia del sistema hídrico.

La innovación es clara: una cámara robot que recorre el interior de las tuberías para detectar anomalías y conocer el estado real de la red. No se trata solo de reparar cuando el problema ya explotó, sino de hacer mantenimiento preventivo, identificar fracturas internas antes de que se conviertan en fugas visibles.

Pero lo más relevante es la rehabilitación con “manga”, un revestimiento interno que se introduce dentro de la tubería sin necesidad de abrir zanjas. Se infla, se fija mediante un proceso térmico y deja la red prácticamente nueva, con una vida útil adicional estimada de hasta 50 años.

La comparación con el método tradicional es contundente: antes, una reparación podía implicar abrir grandes zanjas, afectar vialidades y tardar hasta dos semanas. Hoy, el objetivo es intervenir tramos completos sin romper calles, reducir tráfico, disminuir costos y evitar que las fugas reaparezcan en el corto plazo.

La inversión inicial ronda los 150 millones de pesos, con dos equipos adquiridos -uno para agua potable y otro para drenaje- y una meta de rehabilitación cercana a 50 kilómetros al año en 2026. El cálculo oficial es que la inversión podría recuperarse en aproximadamente un año, al reducir pérdidas y costos operativos.

El Secretario Esparza reconoce que hoy hay zonas con tandeo, especialmente en la periferia. La meta al final del sexenio es ambiciosa: que toda la Ciudad de México tenga agua todos los días. Actualmente, se estima que del total de agua extraída -proveniente de cerca de 800 pozos, además de los sistemas Cutzamala y Lerma- se aprovecha alrededor del 60%. El reto está en mejorar el 40% asociado a eficiencia.

La tecnología ya está trabajando bajo tierra. El reto ahora es que ciudadanía y autoridad trabajen al mismo nivel de responsabilidad.

