CFE reporta su mejor desempeño financiero en la historia reciente

Reporte financiero de la CFE Resultados financieros del cuatro trimestre del 2025 de la CFE, registró su mejor desempeño en la historia reciente, con una utilidad neta récord, se fortalece la posición de la empresa pública del Estado

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó el mejor desempeño en su historia reciente, con una utilidad neta récord de 139,033 millones de pesos (mdp), al cierre del cuatro trimestre del 2025.

La empresa pública enfatizó que sus resultados al cierre de 2025 confirman la disciplina financiera de la CFE y su capacidad de generar el flujo suficiente para atender sus obligaciones, mantener estabilidad operativa y continuar fortaleciendo su estructura de capital.

En este sentido, se difundió que en el informe de resultados en el periodo octubre-diciembre del año pasado, la empresa pública del estado dio a conocer que sus ingresos totales ascendieron a 679,463 millones de pesos, cifra que representa un crecimiento anual de 1.8% y una tasa promedio anual de 3.1% desde 2018.

La venta de energía —que representa 76.9% de los ingresos—, creció 2.3%, impulsada por la fortaleza del consumo en los sectores doméstico (+7.2%), servicios (+4.3%), y comercial (+3.8%), reflejo de una base de usuarios amplia, estable y diversificada.

El EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) alcanzó 208,419 millones de pesos, equivalente a un margen de 30.7%, nivel alineado con empresas eléctricas líderes a nivel internacional.

La empresa encabezada por su directora general, Emilia Esther Calleja Alor, resaltó que el sólido desempeño operativo registrado en los últimos tres meses del año pasado, permitió absorber presiones externas relevantes, particularmente el incremento de 34.5% en el precio internacional del gas natural, mitigado en forma parcial mediante la estrategia de coberturas implementada por la empresa.

En el estado de situación financiera, la CFE fortaleció su perfil de solvencia, ya que su activo total registró un crecimiento del 2.8%, el pasivo total disminuyó 4.2%, la razón activo/pasivo se ubicó en 1.4 veces, al tiempo de que la deuda de corto plazo se redujo 36%, disminuyendo presiones de liquidez, así como un nivel de apalancamiento financiero que observó una reducción del 5%.

La CFE aseveró que sus resultados financieros consolidan su posición como Empresa Pública del Estado, sólida, rentable y estratégica, para el desarrollo nacional, garantizando la seguridad energética y contribuyendo al crecimiento económico de México como lo ha establecido la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.