Considera MC que hay condiciones para realizar Mundial en Jalisco; pide al gobierno federal explicarlo al mundo

Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano (Mario Jasso)

La tranquilidad en el estado de Jalisco se va recuperando, tras el abatimiento de “el Mencho” en Tapalpa, por lo que hay condiciones para que el Mundial de Futbol se lleve a cabo sin contratiempos, aseguró el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda.

El legislador salió al paso de las voces que han pedido cancelar los partidos programados en el estadio Acron, en la zona metropolitana de Guadalajara, y consideró urgente que las autoridades, tanto federales, estatales y municipales, expliquen al mundo y a la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) que existen garantías de seguridad para acoger esta justa mundialista.

Cabe señalar que equipos como Portugal, Alemania y Bolivia expresaron su preocupación por el clima de violencia en México, particularmente en Jalisco, lo que fue atemperado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien confió en la capacidad de México para organizar este mundial tripartita con Estado Unidos y Canadá.

Castañeda, pidió a la Federación garantías rumbo al Mundial de 2006 en Jalisco y consideró que México debe redoblar esfuerzos para garantizar condiciones de seguridad y estabilidad, especialmente en Jalisco.

“Estamos regresando paulatinamente a la normalidad y tenemos que dar todas las garantías a los visitantes del mundo que van a estar en nuestro país. Eso le conviene a México”, señaló.

Guadalajara será una de las ciudades anfitrionas del Copa Mundial de la FIFA 2026, junto con otras sedes en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que la seguridad pública y la coordinación entre niveles de gobierno serán factores clave para el éxito del evento que arrancará el 11 de junio próximo.

Castañeda enfatizó que el Mundial representa una oportunidad internacional para el estado de Jalisco y para el país, pero advirtió que ello exige responsabilidad institucional y garantías plenas tanto para la ciudadanía como para los visitantes extranjeros.