El pleno de diputados dedica ceremonia solemne a 25 militares muertos en operativo contra ‘El Mencho’

CDMX — “Descansen en paz, esa paz que sólo puede dar el cumplimiento del deber. Son tiempos muy complicados. Venustiano Carranza, en 1913, el más grande defensor del orden constitucional que ha tenido México, creó el Ejército constitucionalista, y lo creó a partir de la unidad. Unió a todos los ejércitos revolucionarios que estaban por ahí, y los unió con una idea: combatir al traidor a la patria, a Victoriano Huerta. Exactamente 103 años después nuestro Ejécito combatió al traidor a la patria, el pasado fin de semana”, dijo el diputado panista Homero Niño de Rivera Vela.

Al conmemorar el Día del Ejército mexicano con una ceremonia solemne, el legislador integrante de la Comisión de la Defensa recibió gritos y rechazo de las bancadas de la 4T cuando manifestó que a los grupos criminales no se les puede combatir con abrazos, “sólo se les puede combatir con la mano dura de Felipe Calderón. Las fuerzas armadas saben de lo que hablo”.

“La prueba plena de los que digo es lo que ocurrió el pasado fin de semana pasada. Termino con un reconocimiento enorme a nuestras fuerzas armadas. Son soldados que todos los días arriesgan la vida por la tranquilidad de las familias. De verdad, no sé si haya honor más grande”, expresó Niño de Rivera.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López, dio la bienvenida al general de División de Estado Mayor, Marco Antonio Álvarez Reyes, comandante de la 1ª Región Militar, en representación del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

Indicó que el Ejército mexicano es de los mexicanos, y sus integrantes enciende su coraje cuando se pretende invadirnos.

“Hoy reconozco a las mujeres que integran el Ejército mexicano, mujeres valientes, que han abierto camino con profesionalismo y entrega. Su presencia fortalece nuestras instituciones y demuestra que la igualdad también se construye con el servicio a la patria. La fuerza del Ejército no nace de las armas, sino de su fuerza para defendernos. El Ejército no será recordado el día de mañana por su poder, sino por su humanidad”, dijo Longoria, enfatizó que cuando el Estado pierde a un soldado llora una madre, y esas lágrimas deben “ser sagradas”.

Entre los posicionamientos destacó el de la diputada morenista Dolores Padierna, quien señaló que México vive “días complejos, marcados por presiones externas, intereses geopolíticos y desafíos globales”.

Padierna Luna dijo que las fuerzas armadas son garantía de que México no se arrodilla, no se subordina, no se entrega.

“Nuestra enseña patria verde, blanco y rojo, no es una mera combinación cromática. El verde representa la esperanza activa de un pueblo que lucha, el blanco la unidad y la paz con justicia, el rojo la sangre generosa de quienes han ofrendado su vida por la nación. Honramos a los héroes caídos cuya entrega no será olvidada. Su sacrificio permanece como ejemplo de honor y vocación de servicio a la patria. A sus familias les expresamos nuestra solidaridad, nuestro reconocimiento, nuestro acompañamiento y nuestro respaldo absoluto en los momentos de dolor por las bajas sufridas”, también en referencia a los 25 militares caídos el pasado domingo.