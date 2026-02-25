“El PVEM no detiene iniciativas; esperen postura por reforma electoral hasta el lunes”, pide líder de diputados

CDMX — El coordinador de los diputados del PVEM, Carlos Puente Salas, negó que tengan “tanto poder” para detener iniciativas del Poder Ejecutivo, por el contrario, dijo, en su bancada acompañan las propuestas, pero pidió esperar hasta el lunes cuando se conozca la iniciativa de reforma electoral.

El zacatecano rechazó que se le dieran cuatro días para pensar su postura sobre esta reforma, por el contrario, aclaró, que su bancada, tanto en San Lázaro como en el Senado, van a esperar a que se conozca la redacción final de la iniciativa presidencial.

“Tenemos que ver cómo viene planteado la redacción del financiamiento a los partidos, si viene un ajuste en la fórmula, como nosotros lo planteamos de manera oportuna, porque puede ser el 25 por ciento o más. Depende cómo quede la fórmula, hoy no entraron a esos detalles”, dijo Puente Salas.

El líder parlamentario destacó “la seriedad” de la Presidenta de la República en decir que están terminando los detalles, y es en esos detalles, en esa redacción, donde cada una de las fuerzas políticas representadas en el Congreso deberá de tomar la decisión. No queremos adelantar vísperas, no queremos adelantar vísperas”, expresó.

Carlos Puente hizo énfasis en que en el PVEM también debe analizar la redacción de cómo se plantea acceder a los tiempos de radio y televisión, porque “esos no se pueden adquirir ni con todo el dinero del mundo”.

En el marco de la sesión solemne por el Día del Ejército, el diputado insistió que una vez que conozcan la redacción de la iniciativa los grupos parlamentarios de su partido se van a reunir para analizarla y reflexionar, y después de un análisis serio, profundo de esta redacción, fijar una postura en qué sí y en qué no coinciden.

También reiteró su reconocimiento hacia la Presidenta, por mostrar sensibilidad de socializar la propuesta de reforma con los partidos coaligados, de la coalición gobernante.

“Ella estuvo tomándose el tiempo para atender nuestra forma de ver, de analizar, de pensar, y eso se fue recopilando y, de acuerdo con sus facultades y atribuciones, es que van a presentar una iniciativa. Nadie detuvo nada, y yo dije una cosa, no está en el PVEME que vaya a pasar o no la reforma. El PVEM es, sin duda, una fuerza política importante”, aseveró.