Harfuch se reúne con zar antidrogas de EU tras operativo contra el CJNG

Reunión con la directora de la Oficina Nacional de Política para el Control de Drogas de Estados Unidos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que su titular, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión de alto nivel con la directora de la Oficina Nacional de Política para el Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP), Sara A. Carter, y con el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad.

De acuerdo con la dependencia, el encuentro fue realizado por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y permitió reafirmar el compromiso de colaboración entre ambos países en términos de combate al narcotráfico, el tráfico de drogas sintéticas y otros delitos transnacionales, bajo un marco de respeto a la soberanía nacional y confianza mutua.

“La reunión fue muy productiva y permitió consolidar mecanismos de colaboración bilateral en beneficio de nuestras naciones”, señaló la SSPC.

En la reunión participaron el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y el subsecretario para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, además de integrantes de la delegación estadounidense.

La reunión ocurre días después del operativo en Tapalpa, Jalisco, en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, líder fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras el operativo, Sara Carter visitó Palacio Nacional y destacó que Estados Unidos trabaja “día y noche” junto con México para combatir a los cárteles y frenar el tráfico de drogas ilegales.

El encuentro de este 25 de febrero se enmarca en una etapa de coordinación reforzada entre México y Estados Unidos, particularmente en el intercambio de inteligencia y en acciones operativas contra grupos criminales que operan en ambos lados de la frontera.