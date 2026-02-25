IMSS fortalece salud laboral del sector bancario con firma de convenio

IMSS y banca, firman convenio El director general del IMSS, Zoé Robledo firmó convenios de colaboración con diversos bancos, para implementar la estrategia ELSSA a favor, de la salud de los empleados de la banca (Hugo Balcazar)

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, enfatizó la firma de convenios de colaboración con diversas instituciones bancarias, a fin de implementar los programas PrevenIMSS y ELSSA, a fin de fortalecer la seguridad de las y los trabajadores de este importante sector.

Representantes de los bancos: Afirme, BBVA, Banamex, Banorte y Scotiabank, signaron los acuerdos para implementar la estrategia Empresas y Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), con el objetivo de prevenir accidentes y enfermedades en sucursales y oficinas administrativas, los cuales tendrán una vigencia de tres años a partir de su firma.

En el salón de sesiones del Consejo Técnico del instituto, Robledo Aburto y representantes de Afirme, BBVA, Banamex, Banorte y Scotiabank, signaron los acuerdos, con lo que, los grupos de trabajo interinstitucionales formados deberán instalarse en los 30 días posteriores, a fin de establecer líneas de acción para la implementación de los programas.

Con esto, se incorporarán los servicios del IMSS a los espacios laborales, reducir traslados y facilitar la atención oportuna y convertir los centros de trabajo en promotores del bienestar es el objetivo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y estamos seguros que con esta firma damos un paso adicional, pero gigante, hacia este propósito del sector.

Dijo que con base en información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en promedio, cada año 2.9 millones de personas mueren por enfermedades relacionadas con el trabajo y 395 millones sufren accidentes laborales no mortales. En América Latina, las pérdidas económicas por estas causas van del 9 al 12% del Producto Interno Bruto (PIB) regional.

En nuestro país, abundó Zoé Robledo, el 75% de trabajadores reportan niveles de estrés laboral, lo que coloca al país entre los primeros lugares a nivel mundial en esta problemática.

Ante ello, se contempla instalar consultorios de Medicina Familiar ELSSA en centros de trabajo del sector bancario, donde además de recibir el servicio médico también se gestionarán incapacidades.

El secretario general del IMSS, Jorge Gaviño Ambriz, destacó que para el Instituto es fundamental fortalecer alianzas con los distintos sectores productivos para impulsar acciones que garanticen el bienestar de las personas trabajadoras, a fin de garantizar que la salud sea un derecho y no un privilegio, principio rector que define esta colaboración.

Recordó que a través de PrevenIMSS en Empresas, se establecen mecanismos para fortalecer la medicina preventiva en los centros laborales, lo cual incluye promoción de la salud, detección oportuna de enfermedades, seguimiento de padecimientos crónico‑degenerativos, esquemas completos de vacunación y el impulso de estilos de vida saludables, con el fin de elevar la calidad de vida de la población trabajadora.

Hermann Schauer Vela, director ejecutivo de Recursos Humanos y Recursos Materiales de Afirme, agradeció al IMSS el impulso de dichas acciones en favor de la salud y el bienestar de los trabajadores bancarios, mientras que Adela Giral López, directora nacional de Recursos Humanos de Banamex, destacó que la firma de los convenios PrevenIMSS y ELSSA refuerza el compromiso del banco con la salud física y emocional de sus colaboradores.

La prevención y el autocuidado, subrayó, son claves y junto con el Seguro Social, se impulsarán entornos laborales más humanos y sostenibles, fortalecidos por programas como Vitalidad Banamex y sus iniciativas de apoyo y bienestar.

Rodolfo Fernando Gaona, director ejecutivo de Servicios de Recursos Humanos en Banorte, destacó que el convenio con el IMSS reafirma la importancia del cuidado preventivo como eje de un trabajo digno y humano; subrayó los avances logrados con las iniciativas de bienestar social, que brindan información, acceso a actividades y acciones concretas que fortalecen la salud y el propósito de los colaboradores.

A su vez, Enrique Fernández Gutiérrez, director general de Talento y Cultura de BBVA en México, subrayó que la estrategia ELSSA es una visión moderna de la gestión organizacional, pues invita a hacer de los centros de trabajo espacios donde la seguridad, la salud y el bienestar son pilares fundamentales de la productividad y la sostenibilidad, y Norma Sáenz, vicepresidenta y directora general de Recursos Humanos de Scotiabank, destacó que esta institución bancaria ha establecido para este año, ocho prioridades estratégicas, una de ellas enfocada en que el banco sea uno de los mejores lugares para trabajar, lo que se podrá hacer realidad a través de la salud y bienestar de los trabajadores.