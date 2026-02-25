La familia de El Mencho reclama el cuerpo ante la FGR

Reclaman cuerpo de “El Mencho” La Fiscalía General de la República confirmó que la familia de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes solicitó formalmente la entrega de sus restos a través de un representante jurídico.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, ya fue reclamado por su familia a través de un representante jurídico, quien presentó un escrito formal para solicitar la entrega de los restos.

Trámite ante el Ministerio Público

De acuerdo con la FGR, el documento fue recibido por el Ministerio Público federal, que actualmente se encuentra agotando los procedimientos requeridos para formalizar la entrega del cuerpo. La fiscalía aclaró que se trata de un trámite administrativo que debe cumplirse de manera estricta y que no implica decisiones discrecionales.

Operativo donde fue abatido El Mencho

Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido el domingo pasado durante un operativo realizado en el municipio de Tapalpa, Jalisco. En esa acción resultó gravemente herido junto con otros dos presuntos integrantes del mismo grupo criminal.

Según la información difundida por la FGR, tanto El Mencho como los otros dos detenidos fallecieron mientras eran trasladados vía aérea a la Ciudad de México, debido a la gravedad de las lesiones que presentaban.

Entrega pendiente del cuerpo de Oseguera Cervantes

