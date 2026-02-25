“La reforma electoral va”, advierte Morena; clave para consolidar sistema electoral, asegura

MORENA Carolina Rangel, secretaria general de Morena; Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, y Ricardo Monreal, diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena, durante la cuarta reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena. (Mario Jasso)

La dirigencia nacional de Morena respaldo la Reforma Electoral de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum que se presentó este miércoles al considerar que cierra espacios a la corrupción y erradica prácticas que distorsionan la voluntad popular.

Sostuvo que “la reforma electoral va” porque la reducción del costo de las elecciones, una mayor fiscalización de los recursos, el fortalecimiento de la democracia participativa y un mecanismo en donde los legisladores plurinominales cuenten con el respaldo de la ciudadanía son clave para consolidar un sistema electoral más austero, transparente y verdaderamente representativo.

“La democracia no puede seguir al servicio de élites ni de privilegios. Es momento de devolverle el poder al pueblo, cerrar espacios a la corrupción y consolidar la democracia verdadera”, estableció

En un posicionamiento, la dirigencia morenista aseveró que la iniciativa presidencial

constituye un paso decisivo para profundizar la transformación democrática del país, uno de los principios que dieron origen a su Movimiento.

Por ello recalcó su respaldo a esta Reforma Electoral que busca devolver el poder al pueblo, cerrar espacios a la corrupción, erradicar prácticas que distorsionan la voluntad popular y consolidar una democracia verdadera, donde cada voto cuente lo mismo y las instituciones respondan a la ciudadanía.

La dirigencia morenista refrendó su compromiso con la legalidad y la profundización de la vida democrática del país. “México vive una nueva etapa histórica y esta Reforma Electoral es parte esencial de su consolidación” , expresó