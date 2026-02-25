Lotenal con sorteo, conmemora Día de la Bandera con Sorteo Mayor y reconoce labor de las Fuerzas Armadas

Sorteo mayor de la Lotería Nacional Con sorteo mayor, la Lotería Nacional conmemora el Día de la Bandera y extiende su reconocimiento a la importante labor de las fuerzas armadas de nuestro país. La directora general de la Lotenal, Olivia Salomón, acompañada del comandante de la 1 Región Militar, general Marco Antonio Álvarez Reyes

Marco Antonio Álvarez Reyes, comandante de la I Región Militar, representante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sostuvo que la Bandera de México no es sólo un emblema, sino la representación de un pueblo orgulloso de su pasado, firme en su presente y fuerte y sólido en su destino

Señaló lo anterior, en el marco del Sorteo Mayor No. 4003 de la Lotería Nacional, en el cual se rindió un homenaje al Lábaro patrio, en el marco del Día de la Bandera, este 24 de febrero, una de las fechas cívicas más significativas, que dan identidad a la nación.

En la ceremonia se reconoció que reconoce al emblema nacional que se erigió desde 1821 como símbolo de unidad, orgullo, independencia y soberanía para las y los mexicanos.

Sorteo de la Lotenal En el sorteo mayor de la Lotenal, comandante de la 1 Región Militar, general Marco Antonio Álvarez Reyes, el representación del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla

El sorteo, realizado en el Teatro de Lotería Nacional, estuvo encabezado por la directora general, Olivia Salomón y el C. General de División de Estado Mayor, Marco Antonio Álvarez Reyes, Comandante de la I Región Militar, en representación del titular de la Sedena, general Ricardo Trevilla Trejo.

El general de División de Estado Mayor, Álvarez Reyes, aseveró que quienes integran el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, se comprometen a seguir trabajando para el bienestar de México, “hoy nos reúne una de las celebraciones cívicas más significativas para los mexicanos: el Día de la Bandera”.

Nuestro Lábaro Patrio, abundó, hoy encarna la unidad, la soberanía, la identidad de México ante el mundo y los ideales y anhelos de cada uno de los mexicanos, Álvarez Reyes manifestó que la bandera de México no es solamente un símbolo, sino expresión viva de la historia, luchas y aspiraciones.

“Al verla ondear no contemplamos únicamente un emblema, sino la representación de un pueblo orgulloso de su pasado, firme en su presente y fuerte y sólido en su destino. Nuestra bandera nacional es reflejo de la voluntad de todos y cada uno de los que nacemos en este territorio, la dignidad y la grandeza de México, así como de un profundo sentido de pertenencia que nos une a todos como mexicanos”, subrayó.

La directora general de la Lotenal, Olivia Salomón, aseveró que la bandera de México no es sólo un emblema, sino la síntesis de nuestra historia, la memoria de nuestras luchas y la esperanza compartida de nuestro futuro que ha sido testigo de los momentos que definieron a México como nación y ha acompañado a generaciones que, con valor y convicción, han defendido los ideales de libertad, justicia y soberanía.

Nuestro Lábaro Patrio, enfatizó, no vive sólo en la historia, sino en las instituciones que la honran todos los días, “y pocas instituciones encarnan con tanta claridad ese compromiso como las Fuerzas Armadas de México. Su labor representa la expresión más alta del deber con la patria. Son ejemplo de disciplina, de entrega y de lealtad a la nación”.

El premio mayor de 21 millones de pesos correspondió al billete No. 47097, el segundo premio por dos millones 550 mil pesos al billete No. 09321; el tercer premio de 900 mil pesos al billete No. 21317.

Olivia Salomón expresó de parte de todo el equipo de Lotería Nacional sus condolencias y solidaridad con las familias de los miembros del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional que perdieron la vida en cumplimiento de su deber en días recientes, así como su reconocimiento a la labor de las mujeres y hombres de la Sedena, bajo la conducción de la Presidenta de México, Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

En este contexto Olivia Salomón resaltó las palabras de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien enfatizó que la Bandera Nacional representa el corazón entero de la patria, destacando que en ella vive la memoria de quienes la defendieron, la esperanza de quienes soñaron un país libre y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.