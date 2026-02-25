Mario Delgado: la Escuela es Nuestra dispersará 26 mmdp para 75 mil escuelas

Mario Delgado, la escuela es nuestra El secretario de Educación, Mario Delgado destacó que el presupuesto este año por 26 mil millones de pesos, para el programa La Escuela es Nuestra, permitirá atender a 75 mil escuelas de educación básica y media superior, en beneficio de 8.5 millones de estudiantes en todo el país

El funcionario precisó que por decisión de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el programa La Escuela es Nuestra (LEEN), a cargo de Pamela López Ruíz, se fortalece con un presupuesto de 26 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura de escuelas públicas de educación básica y media superior en todo el país, con ello, consolidar la Nueva Escuela Mexicana (NEM), informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El año pasado este programa contó con un presupuesto de 25 mil millones de pesos, con los cuales se mejoró la infraestructura de 69,291 escuelas de Educación Básica; mientras que en Educación Media Superior se atendieron 6,317 planteles.

Destacó que el año pasado el mejoramiento de planteles de Educación Básica y Media Superior benefició a 8.4 millones de alumnas y alumnos, quienes hoy cuentan con espacios dignos y seguros para su formación.

El titular de la SEP señaló que con el incremento a este presupuesto, durante el año en curso se tiene contemplado mejorar las condiciones de casi 75 mil escuelas, en beneficio de 8.5 millones de estudiantes de ambos niveles en todo el país.

Recordó que los recursos se entregan de manera directa al Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP) de cada plantel, integrados por padres y madres de familia, quienes deciden las acciones prioritarias a atender para mejorar los espacios educativos, equipamiento y servicios.

Asimismo, refirió que en 2025 el programa llegó por primera vez a la Educación Media Superior, para mejora de instalaciones y brindar al estudiantado condiciones más adecuadas para su aprendizaje y motivarlos a continuar sus estudios de bachillerato.