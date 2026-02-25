México envía el segundo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba en 2 buques desde Veracruz

Buques puerto de Veracruz Nuevo cargamento de ayuda humanitaria al pueblo de Cuba, a través de dos buques de la Armada de México

Un segundo cargamento de ayuda humanitaria partió rumbo a Cuba desde el puerto de Veracruz; la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se trata de casi mil 200 toneladas de alimentos básicos destinados a la población civil, en un viaje marítimo que tomará alrededor de cuatro días.

De acuerdo con la cancillería, los buques de Apoyo Logístico Papaloapan y Huasteco zarparon, aunque la mayor parte de la carga viaja en el Papaloapan, que transporta 1,078 toneladas de frijol y leche en polvo. El Huasteco, en tanto, lleva 92 toneladas de frijol y otras 23 toneladas de alimentos variados.

Estas últimas fueron reunidas por organizaciones sociales con respaldo del Gobierno de la Ciudad de México, a través de un centro de acopio instalado en el Centro Histórico capitalino. Se trata, según la información oficial, de una primera entrega de donaciones ciudadanas.

Carga y descarga de los buques

Para el traslado y las maniobras de carga y descarga se desplegaron más de 350 elementos navales, además del uso de una grúa y cinco montacargas, como parte del operativo coordinado por la Armada de México.

Este envío se suma al que llegó a La Habana el pasado 12 de febrero, cuando dos buques mexicanos entregaron más de 814 toneladas de víveres y otros insumos como parte de la ayuda humanitaria. Ambos apoyos se dan en un contexto de crisis económica en la isla, agravada por el bloqueo energético impulsado por Estados Unidos.

Sheinbaum seguirá ayudando a Cuba

En días recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá el respaldo a Cuba con el envío de alimentos, aunque sin incluir petróleo, ante la advertencia de Washington de imponer aranceles a países que exporten combustibles a la isla.

Antes de estas restricciones, México exportó a Cuba más de 609 millones de dólares durante 2025, cifra que representó un aumento de 10.6 por ciento respecto a todo 2024, según datos del Banco de México.

La mandataria también ha señalado que existen conversaciones para explorar si México puede facilitar un canal de diálogo entre Estados Unidos y Cuba, en línea con los principios de política exterior mexicana de autodeterminación y no intervención.

El nuevo envío es parte de una tradición solidaria con América Latina y, en particular, con el pueblo cubano. Recordó que en meses recientes México también ha enviado ayuda humanitaria a otras regiones afectadas por emergencias, como los incendios en California y Chile, así como las inundaciones en Texas, entre otras tragedias provocadas por desastres naturales.