México y Colombia consolidan alianzas estratégicas en ANATO

Vitrina Turística de ANATO

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, junto con la embajadora de México en Colombia, Martha Patricia Ruiz Anchondo, colaboraron en el arranque de actividades en la Vitrina Turística de ANATO en una agenda estratégica enfocada en fortalecer la conectividad aérea, la comercialización turística y la relación bilateral con el mercado colombiano.

La titular de la Sectur inauguró el pabellón más grande de la feria, con más de 360 metros cuadrados. Durante el corte de listón, resaltó que dicha participación representa una oportunidad para reafirmar la cercanía entre ambos países y fortalecer el turismo regional desde una visión humana e incluyente.

“La presencia de México en ANATO reafirma la importancia del mercado colombiano para nuestro país. Sabemos que las y los viajeros colombianos buscan experiencias auténticas y que en México encuentran sabores familiares, diversidad y un trato cercano. Venimos a fortalecer esa hermandad e invitar a más colombianas y colombianos a descubrir nuestro país”, declaró Rodríguez Zamora.

La dependencia anunció nuevas rutas hacia Colombia que serán operadas por la aerolínea Viva Aerobus. Las operaciones desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles contemplan los vuelos AIFA–Cartagena, a partir del 4 de junio, y AIFA–Medellín, desde el 5 de junio, lo que permitirá incrementar el flujo turístico, fortalecer el intercambio económico y acercar nuevos destinos al mercado colombiano.

Actualmente, la conectividad aérea entre ambos países suma 12 rutas directas operadas por Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobus, Avianca y Aerorepública, con 6 mil 671 vuelos anuales y un promedio de 90 operaciones semanales. Estas acciones ha contribuido a un crecimiento de 12.6 por ciento en las llegadas aéreas desde Colombia, tendencia que se fortalecerá con las nuevas rutas previstas a partir de 2026 entre Cartagena y Cali con Monterrey, Guadalajara y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Además, revelaron que Colombia será el país invitado de honor en el próximo Tianguis Turístico, lo que permitirá consolidar la cooperación comercial, incrementar el intercambio de viajeros y ampliar la presencia del producto turístico colombiano en el mercado mexicano.

El director de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Migración, Luis Francisco Fierro Sosa, declaró que implementarán acciones para brindar mayor certeza y transparencia a las y los viajeros, como un sistema de flujos migratorios y actas de internación y rechazo aéreo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Cancún, así como un área especializada de atención de 24 horas para la supervisión de segundas revisiones y garantizar un trato justo.

La Crónica de Hoy 2026