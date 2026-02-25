Muerte del Mencho: Trump le marcó a Sheinbaum para conocer situación de violencia en México

Llamada Trump-Sheimbaum Palacio Nacional y la Casa Blanca tuvieron una llamada telefónica tras la muerte del Mencho. (Cuartoscuro)

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera “El Mencho”, el presidente Donald Trump sostuvo una llamada telefónica con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, para conocer la situación de violencia que se desató en el país.

El domingo, luego de la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, se desató una ola de violencia en distintos puntos del territorio nacional, principalmente en Puerto Vallarta y Guadalajara.

“Me llamó antier, una llamada de 8 minutos, para preguntarme qué pasó en México, cómo están las cosas, ¿están bien?“, señaló Sheinbaum sobre su llamada con Trump.

“Le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del Gobierno de Estados Unidos”.

En su conferencia, la titular del Ejecutivo enfatizó que el Gobierno federal ha reforzado la seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara y las zonas de Jalisco donde hubo altercados.

A lo largo del domingo, se viralizaron en redes sociales imágenes de turistas extranjeros varados en sus hoteles, mientras las calles de Puerto Vallarta ardían por la reacción del CJNG a la muerte de su mandamás.

Trump se pone estrellita por muerte del Mencho... Sheinbaum enfatiza que fue operación mexicana

La noche del martes 24 de febrero, el presidente Donald Trump, en su discurso por el Estado de la Unión, se adjudicó como un logro propio la caída del “Mencho”, quien era el hombre más buscado por el FBI.

“Hemos capturado a uno de los capos del cartel más siniestros de todos, como vieron ayer”, aseveró el magnate neoyorquino en su mensaje al pueblo estadounidense.

Al respecto, Sheinbaum enfatizó que la caída de Nemesio Oseguera fue gracias a un operativo del Ejército, en donde la cooperación con Estados Unidos se limitó al intercambio de inteligencia.

“Ya hemos explicado cómo fue la colaboración, esencialmente en inteligencia”, puntualizó la presidenta.

“Bueno, conocemos al presidente Trump, pero la información que hemos dado es la correcta”.