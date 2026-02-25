Mundial en México: estos son los países que han expresado su preocupación por la inseguridad previo a la Copa del Mundo

Copa del Mundo 2026 en México Tras los actos violentos que se desataron el el fin de semana en México, algunos países han expresado preocupación por la inseguridad.

La reciente crisis de seguridad que atravesó México tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes el domingo 22 de febrero, ha despertado la preocupación tanto nacional como internacional respecto a la seguridad del país para la Copa del Mundo 2026 que se celebrará en junio de este año.

Este fin de semana, se produjo una serie de eventos violentos en diversos estados de la República Mexicana por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, como respuesta a la caída de su líder criminal popularmente conocido como “El Mencho”.

Las acciones iracundas, que fueron desde narcobloqueos con vehículos en llamas hasta el incendio de gasolineras o tiendas de conveniencia, dieron vuelta al mundo a través de las redes sociales, lo que causó que algunos países participantes del Mundial de Fútbol 2026 expresaran su preocupación por la sede inaugural del magno evento deportivo.

¿Cuáles son los países que han expresado su preocupación por la inseguridad de México para el mundial 2026?

La Copa del Mundo se inaugurará en México el jueves 11 de junio de 2026, con un partido inicial entre el país anfitrión y Sudáfrica, selecciones que se enfrentarán en el terreno del Estadio Banorte.

Sin embargo, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum comunicó este miércoles en su conferencia matutina desde Palacio Nacional que el Mundial 2026 en México sigue en pie, algunos países participantes del torneo internacional han expresado su preocupación por la inseguridad reciente, solicitando a la FIFA blindaje especial para su visita en el país.

Entre los países que señalaron la situación violenta que México atravesó este fin de semana, se encuentran Alemania, Bolivia, Portugal y España, ya que algunos de sus encuentros se llevarán en Guadalajara, ciudad del estado que presentó mayores afectaciones tras la muerte de “El Mencho”.

Alemania señala “situación de guerra” en México

En un periódico local, Andreas Rettig —representante de la Federación Alemana de Fútbol (DBF)— declaró no sentirse entusiasmado por el Mundial, refiriéndose a la situación reciente que México atravesó previo a la Copa del Mundo FIFA 2026.

“Esperemos que esta situación bélica se calme pronto y no se agrave", expresó, mientras que Christoph Ploss, el coordinador de Turismo del Gobierno alemán, exigió a la FIFA que haya garantías de seguridad en México durante la celebración del torneo internacional.

Aunque México no fue el único país señalado por Alemania, ya que funcionarios alemanes expresaron también su inquietud hacia Estados Unidos, la cual ha sido generada por los recientes operativos migratorios encabezados por ICE en el país norteamericano.

Según medios europeos, Berlín solicitó claridad en los protocolos de dichos operativos, así como la coordinación entre fuerzas de seguridad, para garantizar que los aficionados o aficionadas de Alemania en Estados Unidos no enfrentarán situaciones de riesgo o detenciones arbitrarias durante su estancia.

La Selección de Portugal presenta comunicado sobre la inseguridad en México

La Federación Portuguesa de Fútbol se unió a la inquietud tras los hechos ocurridos en México el domingo 22 de febrero, indicando que se mantendrán al tanto de la evolución de esta situación en el país y, de este modo, poder tomar una decisión en caso de que no se garantice la seguridad del cuerpo técnico y los jugadores en el torneo.

“Los acontecimientos recientes exigen una evaluación continua de las condiciones asociadas a los viajes de la delegación de la FPF", expresaron en el comunicado, adelantando que cualquier decisión será determinada como resultado al seguimiento continuo del tema y en coordinación con el Gobierno y la Federación Mexicana de Fútbol.

“Es preocupante”, expresa el presidente de la Federación de Fútbol de Jamaica

Michael Ricketts —presidente de la Federación de Fútbol de Jamaica— expresó que se encuentra “nervioso” por la situación recién vivida en algunos estados de México, añadiendo que confía en que la FIFA hará algún comunicado oficial sobre los hechos de inseguridad que el país atravesó.

“Lo que está sucediendo ahora ciertamente podría impactar negativamente la visita de los cuatro equipos que participarán”, expresó, admitiendo el nerviosismo y calificando la situación de “preocupante”.

Añadió que estarán atentos a cualquier comunicado de la Concacaf y la FIFA sobre si los partidos se jugarán en México o, en caso de que la inseguridad persista, se busquen otras opciones de inmediato.

Bolivia exigirá a la FIFA aumento de seguridad en México para el Mundial 2026

La Federación Boliviana de Fútbol se unió también a las declaraciones de preocupación sobre la inseguridad reciente que estalló en algunos estados de México tras la muerte de “El Mencho”.

“Vamos a enviar una misiva a FIFA para que se incrementen todas las medidas de seguridad”, comunicó Fernando Costa, el presidente de la Federación de Fútbol de Bolivia, señalando que son conocedores de que la situación en México “es crítica”.

El Chiringuito, programa popular de España advierte la situación de México

Josep Pedrerol, conductor del programa más popular de España, El Chiringuito, advirtió la serie de actos violentos ocurridos en México durante el fin de semana.

“Ahí se tiene que jugar el España vs Uruguay”, señaló, enfrentamiento que tendrá lugar en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, uno de los sitios que presentó mayores afectaciones el domingo 22 de febrero tras la caída del capo mexicano.

“Una sede importante, ahora mismo, rodeada de inseguridad”, describió el programa.