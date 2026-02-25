Musk ataca de nuevo a Sheinbaum: “está violando mis derechos humanos”, ironiza en su red social

Elon Musk vs Claudia Sheinbaum El dueño de la red social X y Tesla volvió a hacer un comentario en tono de burla conta la presidenta de México

El conflicto entre Elon Musk y Claudia Sheinbaum continúa en la plataforma del millonario, quien volvió a lanzar un comentario ironizando por las palabras de la presidenta de México, quien afirmó recientemente que evaluará tomar acciones legales contra el propietario de X (antes Twitter) por sus señalamientos en su contra.

“Está violando mis derechos humanos”, dice Musk sobre Sheinbaum

Por medio de sus cuenta oficial, Musk respondió al comentario de un seguidor que posteaba un video de Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera. “Está tomando más acciones en contra de Musk que en contra de los cárteles”.

Musk retuiteó esta publicación y escribió .ella está “violando mis derechos humanos” y un emoji de cara riendo, haciendo referencia a la visión del Gobierno que busca considerar también los derechos humanos de quienes integran los grupos criminales y que comenzó desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Por qué han discutido Elon Musk y Claudia Sheinbaum?

La interacción entre ambos personajes ha sido estrictamente a través de redes sociales y de las palabras de la presidenta de México en su conferencia de prensa. Todo comenzó con una respuesta de Elon Musk a las palabras de Claudia Sheinbaum sobre la muerte de “El Mencho” durante un operativo militar. “Ella solo dice lo que le piden sus jefes del cártel. Digamos que su castigo por desobedecer es un poco peor que un ‘plan de mejora de desempeño’.

Posteriormente, el pasado 22 de febrero, la presidenta fue cuestionada sobre etas palabras y aseguró que están pensando en tomar acciones legales en contra del millonario empresario estadounidense. “Estamos considerando si hacemos algún asunto legal lo están viendo los abogados”.