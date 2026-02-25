“Quien quiera mantener privilegios (de plurinominales) será señalado”, asegura Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la reforma electoral “no busca un partido de Estado ni un partido único” (Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Reforma electoral — “Nosotros la vamos a enviar (la Reforma Electoral), es un compromiso de la Presidenta con el pueblo. Quien la quiera apoyar bien, quien quiera mantener el privilegio de las listas (de plurinominales) pues también, la gente los va a señalar, cualquiera que sea el partido político”, subrayó este miércoles la Jefa del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

La mandataria insistió en que “este es un compromiso que hice yo de los 100 puntos. No es todo lo que decía la oposición que íbamos a acabar con la democracia, son reformas sencillas, muy racionales pero que responden a la demanda de la gente”, apuntó.

Al presentar su propuesta de Reforma Electoral que será entregada el lunes al Congreso para su debate y aprobación, Sheinbaum insistió en que “yo como Presidenta estoy obligada a enviar una reforma (electoral) que contenga lo que me pidió la gente y lo que vemos en las encuestas, sino pues estaría negando nuestro origen, lo que somos. Yo estoy obligada a hacerlo, para mí es un asunto de principios, que no cuesten tanto las elecciones, que no haya estas listas de cúpulas de partidos, eso no lo quiere la gente. Estoy obligada a enviarlo. ‘Oye, ¿qué es partido de Estado? No. Oye, quitamos la autonomía al INE. No’”.

En el mismo tenor, aseguró que ya no habrá cambios en la propuesta que se enviará al Congreso a partir del lunes y de recibir el visto bueno, estimó que habría un ahorro en el gasto electoral por unos 13 mil millones de pesos, lo que se destinaría para rubros como salud y educación.

Asimismo, destacó que su propuesta contempla “tres elementos fundamentales de la reforma: eliminación de las listas de plurinominales, reducción del gasto y mayor democracia participativa con el voto electrónico”.

También refirió que es algo muy racional: “quien quiera ser diputado, que se vaya a buscar su voto y quien quiera ser senador, se vaya a buscar su voto, que quien quiera ser regidor, se vaya a buscar su voto y que se presente ante la gente”, aseguró.

Subrayó que son 10 puntos de su propuesta de reforma entre los que destacan que exista una mayor fiscalización, voto en el extranjero; reducción de los tiempos de radio y TV de 48 a 35 minutos diarios; la regulación de Inteligencia Artificial; cómputos distritales; no nepotismo y la no reelección.

Sin quitar el dedo del tema, la mandataria resaltó que grupos políticos como el PVEM, PT (aliados de Morena) y de la oposición quieren mantener “la lista (de representación proporcional) de las cúpulas de los partidos y no estamos de acuerdo con ello, pueden tener sus razones pero estamos obligados a mandar la propuesta con lo que hemos defendido”.

