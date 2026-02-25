Recibirá Cámara de Diputados “decálogo” de iniciativa de reforma electoral el próximo lunes

CDMXRER — La Cámara de Diputados conocerá el próximo lunes un decálogo de compromisos que se plantea en la iniciativa presidencial de la reforma electoral y que son parte de esos 100 puntos como eje de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo el coordinador de los legisladores de Morena en San Lázaro.

Monreal Ávila insistió, como lo ha hecho desde hace meses, que no sabe si la iniciativa de reforma electoral será procesada en su dictaminación en la Cámara baja o en el Senado, pero reiteró que hasta lo que hoy conoce del contenido de esa propuesta es que “coherencia, consecuencia y cumplimiento de sus compromisos que adquirió la Presidenta en campaña y que cuando tomó protesta, dentro de los 100 puntos, establecía esto que ahora presentó por la mañana”, dijo.

Indicó que esta propuesta es muy importante para la jefa del Ejecutivo en materia política-electoral, pero si no hubiera acompañamiento de los partidos de la alianza de la 4T sólo se trataría de un desarreglo temporal institucional, que no darían el voto en esa propuesta, aunque en votaciones sí.

“El PT y el Verde han sido acompañantes aliados en todo este año y medio de legislatura. Salvo algunas excepciones, el PT, la mayoría, el 99 por ciento de las votaciones hemos caminado juntos. Y si este proceso a ellos no les convence, no será más que un desencuentro temporal institucional.

“La presidenta ha afirmado que si no pasa, si no se logra la mayoría calificada en esta reforma constitucional, ella no la considerará ninguna derrota, sino una victoria a la consecuencia y a la congruencia que ella misma asume, y que cumple su compromiso con la población al presentarla y al reconocer que hay una división de poderes y que será en todo caso el Congreso de la Unión, el Constituyente Permanente, quien determine la viabilidad de su propuesta”, comentó.