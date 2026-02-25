Reforma de Sheinbaum; “fuera de toda realidad”: Yeidkol; PVEM cuestiona método de pluris

La senadora del PT, Yeidkol Polevnsky cuestionó la reforma electoral de Sheinbaum

Renuentes a apoyar en sus términos la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, los integrantes de la Coalición oficialista, PVEM y PT expresaron cautela e incluso división ante esta iniciativa que se presentó donde la senadora petista, Yeidkol Polevsnky advirtió que esta reforma está “fuera de toda realidad”.

De hecho consideró que algunos de los planteamientos entre ellos, las candidaturas plurinominales “no son viables”.

La senadora del PT, aclaró que no conoce el texto de la iniciativa porque no ha participado en las mesas de trabajo, pero cuestionó el escenario en el que un candidato de mayoría haga campaña en un solo distrito, mientras que un plurinominal deba hacerlo en decenas de distritos sin recursos suficientes.

“Imagínense que le digan: el candidato de mayoría va a hacer campaña en un distrito, pero el pluri lo va a hacer en 40 distritos y sin dinero. A ver, ¿quién va a cuidar eso?”, planteó, al señalar que ese esquema requeriría ajustes obligatorios.

Polevnsky sostuvo que cualquier modificación debe garantizar “piso parejo” y reglas claras, además de evitar opa

En ese sentido, consideró indispensable revisar con detalle cómo quedarían reguladas las campañas de representación proporcional para que no se generen distorsiones en la competencia electoral.

Si bien reiteró que el PT es un aliado “al 100 por ciento” de la Cuarta Transformación y confió en que su bancada actuará en unidad, dejó claro que en el caso específico de las plurinominales será necesario hacer adecuaciones para que el modelo sea funcional y equitativo.

DIVISIÓN

El PVEM también mantiene la división al interior de su bancada donde su coordinador Manuel Velasco, llamó a evitar un “fast track” y analizar el documento a fondo antes de fijar postura, pero el senador Luis Armando Melgar anunció que votará en contra si el proyecto se mantiene en los términos anunciados.

Aunque el Verde ha sido aliado legislativo del oficialismo, las declaraciones exhiben que no hay consenso interno frente a cambios sensibles como la reducción de senadores, la modificación del método de elección de diputados plurinominales y el recorte de financiamiento a partidos.

El coordinador verde confirmó que la bancada esperará a recibir formalmente el documento el lunes para estudiarlo “con mucho detenimiento”, al tratarse de las reglas que definirán futuras elecciones.

Velasco reconoció que, en términos generales, la propuesta presidencial “tiene muchas cosas muy buenas” y que la ven “de manera positiva”.

Sin embargo, reconoció que existen posturas distintas al interior de la fracción tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, por lo que buscará construir un consenso interno antes de fijar posición.

LOS PEROS…

Sobre puntos específicos, admitió que deberá analizarse cómo impactaría la reducción de 32 senadores en la conformación de la Cámara alta, tomando como referencia la última votación federal.

En cuanto al nuevo método para elegir plurinominales, consideró positivo el esquema de primeras minorías, pero dijo que el resto del mecanismo debe estudiarse a detalle.

En materia de financiamiento, sostuvo que el Verde incluso propuso una reducción mayor al 25% planteado, siempre y cuando fuera bajo un esquema de monto igualitario para todos los partidos, con el argumento de generar mayor equidad en la competencia electoral.

En contraste, Luis Armando Melgar fijó una postura personal tajante: si la iniciativa mantiene los cambios anunciados en financiamiento y representación proporcional, su voto será en contra.

El legislador cuestionó la pertinencia de modificar reglas bajo las cuales —dijo— el oficialismo ganó las elecciones recientes.

A su juicio, alterar el esquema de plurinominales y reducir recursos de manera que afecte la equidad podría debilitar la democracia y los contrapesos.

Melgar defendió el modelo actual de representación proporcional como garantía de participación de minorías y advirtió que no acompañará ninguna disposición que implique, en su opinión, restar autonomía al Instituto Nacional Electoral o concentrar el poder político.