SAT descarta ciberataque y refuerza protocolos de seguridad informática

Respecto a la información publicada en diversos medios sobre un supuesto ciberataque a instituciones gubernamentales mediante inteligencia artificial, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que no se han detectado accesos ilegítimos ni anomalías en la operación de sus sistemas.

La autoridad fiscal precisó que en materia de ciberseguridad se encuentra alineada con las directrices y marcos de gestión establecidos por el Gobierno Federal, basados en estándares internacionales como la familia ISO/IEC 27000, así como los estándares ISO 22301 e ISO 31000. Estos lineamientos permiten mantener un monitoreo constante y efectuar la detección temprana y respuesta oportuna ante incidentes informáticos.

El SAT explicó que, ante cualquier publicación que refiera un supuesto incidente, despliega protocolos de monitoreo y, de ser necesario, acciones de contención y mitigación de amenazas de ciberdelincuencia para salvaguardar la información de las y los contribuyentes.

Derivado del análisis de la información difundida, se revisaron las bitácoras de operación de los sistemas relacionados con la supuesta filtración. Tras las verificaciones, no se identificaron accesos ilegítimos ni comportamientos anómalos en su funcionamiento.

La institución reconoció la creciente amenaza de ataques apoyados en herramientas de inteligencia artificial generativa, por lo que mantiene un monitoreo constante de sus plataformas y una actualización continua de sistemas y herramientas de protección. Con ello, busca actuar de manera oportuna ante cualquier incidencia de seguridad informática.