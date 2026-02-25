Se identifican restos de dos mineros en pasta de conchos

Suman 25 los cuerpos recuperados en la mina Pasta de Conchos Las instituciones integrantes del Mando Unificado en Pasta de Conchos informaron la plena identidad de dos cuerpos más de mineros que perdieron la vida en Pasta de Conchos y se procedió a notificar, a las respectivas familias. Se trata de José Isabel Minjarez Yáñez y Ricardo Hernández Rocha, con lo que suman 25 cuerpos rescatados (La Crónica de Hoy)

Las instituciones integrantes del Mando Unificado en Pasta de Conchos informaron la plena identidad de dos cuerpos más de mineros que perdieron la vida en Pasta de Conchos.

Ante ello se procedió a notificar, a sus respectivas familias, la plena identificación de los mineros José Isabel Minjarez Yáñez y Ricardo Hernández Rocha, correspondientes a los rescates número 24 y 25 en los trabajos de búsqueda que han sido encabezados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A partir de ahora, la CFE, encabezada por Emilia Esther Calleja Alor, avanzará en el protocolo establecido para el reconocimiento y entrega digna de los restos a los familiares, garantizando el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en todo momento hasta el destino final de los mineros como ha sido en los 23 casos anteriores.

Cabe mencionar que en estas labores se cuenta con el acompañamiento de la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) de la Secretaría de Salud, el Gobierno del estado de Coahuila, así como de los distintos gobiernos municipales de la región carbonífera.

Con base en las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y bajo el compromiso de los titulares de las instituciones del Mando Unificado, --ratificado recientemente ante el pleno de las familias el pasado 20 de febrero, se seguirá trabajando para la búsqueda y rescate de los restos de los 38 mineros pendientes con transparencia, seguridad y participación de la comunidad.