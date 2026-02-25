Sheinbaum explica la reserva de imágenes sobre la muerte de El Mencho

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó los motivos por los cuales no se han difundido más imágenes relacionadas con la muerte de El Mencho, tras el operativo federal en el que se logró su abatimiento.

Durante su conferencia, la mandataria recordó que el tema fue abordado previamente por el General Secretario, quien detalló parte de lo ocurrido durante la intervención. “Lo platicó aquí el General Secretario el lunes que estuvieron aquí, lo que se puede decir de lo que ocurrió durante el operativo, incluso mostró imágenes del helicóptero que recibió impactos, son las únicas imágenes”, explicó.

Ante el cuestionamiento de una reportera sobre la posibilidad de hacer público más material visual, Sheinbaum Pardo indicó que existen otras imágenes que deben mantenerse bajo resguardo debido a razones de seguridad. “Hay otras imágenes que tienen que resguardarse por los elementos que participaron”, afirmó.

La presidenta subrayó que la reserva de este material responde a la necesidad de proteger la integridad de las fuerzas que intervinieron en el operativo, así como de salvaguardar información sensible vinculada a las labores de seguridad nacional.