Suma Agricultura 8 mil 062 solicitudes para pago de incentivos al maíz blanco

Maíz blanco

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) informó que presenta un avance de 8 mil 062 productoras y productores atendidos, quienes se encuentran registrados en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la dependencia.

En la segunda jornada de operación territorial, la institución recibió 4 mil 548 solicitudes de agricultoras y agricultores de Campeche, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala para acceder a los incentivos del maíz blanco ciclo Primavera Verano 2025.

Asimismo, Agricultura reportó que Querétaro ya cumplió con su meta de procesamiento de las 330 beneficiarias y beneficiarios prerregistrados que solicitaron el incentivo, el cual recibirán durante esta semana.

La dependencia mencionó que se tiene un avance de 2 mil 994 pagos dispersados, destinados a incentivar a las y los productores que cosechan dicho grano.

Por último, indicaron que habilitaron 270 ventanillas de atención en los Distritos de Desarrollo Rural (DDR), Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) y Oficinas de Representación de las Entidades Federativas (OREF), las cuales se encuentran distribuidas para llegar a más productoras y productores de los seis estados.

