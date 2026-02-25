Tercer Simposio de Cáncer Infantil busca fortalecer atención integral en México

Simposio de Cáncer Infantil Académicos, médicos, investigadores y científicos se reunen en el Tercer Simposio de Cáncer Infantil en el que se busca fortalecer la atención integral a pacientes pediátricos con cáncer en todo el país

El titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), Carlos Arturo Hinojosa Becerril, destacó la relevancia de consolidar espacios académicos que impulsen una atención más equitativa y oportuna a pacientes pediátricos con cáncer.

En este sentido, el director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), doctor Jorge Meléndez Zajgla, señaló que en nuestro país cada año se registran 150 nuevos casos de cáncer por cada 1,000 niñas y niños nacidos.

Ello, sostuvo Hinojosa Becerril, deja ver la importancia de fortalecer el diagnóstico oportuno y el tratamiento integral, así como de asegurar que los avances científicos se traduzcan en beneficios reales para la población infantil.

Ante ello, resaltó la relevancia de la coordinación entre ambos institutos para fortalecer la atención y reafirmar el compromiso de garantizar acceso equitativo, diagnóstico oportuno y tratamientos innovadores para niñas y niños en todo el país.

En el marco del Tercer Simposio de Cáncer Infantil, encuentro académicos y científico, al que se dieron cita especialistas, personal de salud, investigadoras, investigadores y estudiantes de diversas instituciones del país, al encuentro que tiene como objetivo el de fortalecer la atención integral del cáncer infantil en México y traducir el conocimiento científico en acciones concretas que impacten directamente en la vida de nuestros pacientes”.

La medicina genómica, sostuvo, y las ciencias ómicas se han consolidado como pilares de la oncología pediátrica contemporánea.

El INMEGEN cuenta con plataformas avanzadas de secuenciación y análisis que permiten acelerar procesos diagnósticos, reducir costos y ampliar el acceso a la medicina de precisión en beneficio de la población infantil.

“Nuestro compromiso es que la información genómica no se quede en los laboratorios, sino que llegue al consultorio y a la cabecera de cada niña y niño con cáncer”.

El Tercer Simposio de Cáncer Infantil se realiza del 25 al 27 de febrero, y se abordarán temas estratégicos como edición genómica, biobancos, inteligencia artificial aplicada al tratamiento, epidemiología genética y terapias dirigidas.

La participación de representantes del Hospital Infantil de México Federico Gómez, el Instituto Nacional de Pediatría y hospitales del IMSS Bienestar refuerza la articulación institucional para consolidar una atención oncológica pediátrica de alto nivel científico.

Con la realización de este simposio, las instituciones de salud del país reafirman su compromiso de impulsar la investigación, fortalecer la formación de recursos humanos especializados y garantizar que los avances en medicina de precisión se traduzcan en mejores oportunidades de vida para niñas y niños en México.

Al evento inaugural asistieron: el director general del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, Adrián Chávez López, la directora general del Instituto Nacional de Pediatría (INP) Mercedes Macías Parra, la subdirectora de Hemato-Oncología de dicho instituto, Karla Maldonado Silva; el director de Investigación del INMEGEN, Emilio Joaquín Córdova Alarcón, y el director del Hospital Pediátrico Moctezuma del IMSS Bienestar, Víctor Hugo Portugal.