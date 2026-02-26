CFE presenta avances de Fotovoltaica en Puerto Peñasco, el proyecto más grande de su tipo en América

Durante un recorrido de verificación, de la mano de la Directora General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Mtra. Emilia Esther Calleja Alor, integrantes de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, realizaron una visita técnica a la Central Fotovoltaica (CFV) Rafael Galván Maldonado (Puerto Peñasco), donde constataron los avances operativos del proyecto estratégico más relevante en materia de transición energética en el país, impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.

“La Presidenta ha destacado la expansión de esta central, estamos impulsando las energías limpias. En la CFE estamos trabajando en varias vertientes, todas aplicadas a un solo proyecto”, señaló la Directora General.

La funcionaria federal explico a las y los legisladores que, una vez concluidas las 4 fases de su construcción, el proyecto alcanzará 1,000 megawatts (MW) de capacidad instalada, más 246 MW en un Sistema de Almacenamiento de Energía (SAE) en baterías, lo que la convierte en la planta solar más grande en América y la quinta más grande a nivel mundial. A decir de Calleja Alor, se trata de un proyecto monumental.

El Director de Operación, Francisco Javier Maldonado Ramos, agregó que la confiabilidad de la Central se ha convertido en un referente para nuevas fotovoltaicas; “además de reducir las emisiones y beneficiar a los consumidores, la CFV cuenta con una versatilidad operativa única en América Latina”, celebró. Por su parte, El Director de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Juan Francisco Cuevas Villagómez, recordó que Baja California cuenta con un sistema eléctrico aislado y que la línea de transmisión asociada a la CFV representa el primer paso para la interconexión eléctrica hacia la región noroeste del país, históricamente aislada del Sistema Interconectado Nacional.

En su intervención, el superintendente de la CFV, Iván Muñoz, explicó que actualmente, dos etapas han sido concluidas y ya producen electricidad. La primera, entró en operación el 30 de abril de 2023 y genera 120 MW de energía limpia para la ciudad de Puerto Peñasco; la segunda etapa inició operaciones el 14 de septiembre de 2024 y adiciona una capacidad instalada de 300 MW de energía que es entregada a la ciudad de Mexicali, Baja California. El desarrollo de la secuencia III ya se encuentra en marcha. Adujo que, al concluir su crecimiento escalonado, esta central contribuirá significativamente a la generación de energía limpia y al fortalecimiento de la soberanía energética; “Será única en México por su tecnología de vanguardia y sus equipos altamente especializados como su Condensador Síncrono, que proporciona control de voltaje y soporte de la red”.

“No se trata solo de una central en operación, sino de un complejo energético en expansión cuya magnitud final transformará el perfil de generación renovable en México que, con cada etapa concluida, la Central incrementa de manera sustancial su aportación al Sistema Eléctrico Nacional”, amplió Muñóz.

La Diputada Olga Leticia Chávez Rojas, Secretaria de la Comisión de Energía, reconoció, agradeció y dijo sentirse orgullosa del arduo trabajo del personal de la CFE. “Estamos demostrando al mundo entero que la Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad” dijo. En la misma línea, la Diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, Presidenta de la Comisión de Energía, destacó la importancia de conocer los proyectos para verificar la infraestructura y la innovación tecnológica: “Es un proyecto que hay que presumir por todo lo alto”, manifestó.

En la visita también participaron: la Diputada Tey Mollinedo Cano, Secretaria de la Comisión de Energía; el Diputado Omar Antonio Borboa Becerra y el Diputado Ramón Ángel Flores Robles, Secretarios de la Comisión de Energía; el Diputado Theodoros Kalionchiz de la Fuente, y David Azuara Zúñiga, Integrantes de la Comisión de Energía.