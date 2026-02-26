CFE reporta su mejor desempeño financiero en la historia reciente

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre de 2025, en los que reportó el mejor desempeño en su historia reciente, al alcanzar una utilidad neta récord de 139 mil 033 millones de pesos, así como ingresos totales por 679 mil 463 millones de pesos, cifra que representa un crecimiento anual de 1.8 por ciento.

De acuerdo con el informe, los ingresos acumulados muestran una tasa promedio anual de crecimiento de 3.1 por ciento desde 2018. La venta de energía, que representa el 76.9 por ciento del total de los ingresos, aumentó 2.3 por ciento, impulsada principalmente por el dinamismo del consumo en los sectores doméstico, con un crecimiento de 7.2 por ciento; servicios, con 4.3 por ciento, y comercial, con 3.8 por ciento. Este comportamiento refleja una base de usuarios amplia, estable y diversificada.

El desempeño operativo también mostró resultados sólidos, con un EBITDA de 208 mil 419 millones de pesos, equivalente a un margen de 30.7 por ciento, nivel comparable con el de las principales empresas eléctricas a nivel internacional. Este resultado permitió a la empresa enfrentar presiones externas relevantes, particularmente el incremento de 34.5 por ciento en el precio internacional del gas natural, impacto que fue mitigado parcialmente mediante la estrategia de coberturas implementada por la CFE.

En su estado de situación financiera, la empresa fortaleció de manera importante su perfil de solvencia. Al cierre de 2025, el activo total registró un crecimiento de 2.8 por ciento, mientras que el pasivo total disminuyó 4.2 por ciento, lo que permitió ubicar la razón activo-pasivo en 1.4 veces. Asimismo, la deuda de corto plazo se redujo 36 por ciento, aliviando presiones de liquidez, y el nivel de apalancamiento financiero descendió 5 por ciento.

En conjunto, estos resultados confirman la disciplina financiera de la Comisión Federal de Electricidad y su capacidad para generar los flujos necesarios que le permiten cumplir con sus obligaciones, mantener estabilidad operativa y continuar fortaleciendo su estructura de capital.

Con este desempeño, la CFE consolida su posición como una Empresa Pública del Estado sólida, rentable y estratégica para el desarrollo nacional, garantizando la seguridad energética y contribuyendo al crecimiento económico de México, en línea con los objetivos establecidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.