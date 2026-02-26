EdoMéx crea alianza para preservar el Bosque de Agua

El Estado de México, la Ciudad de México, Morelos y Michoacán colaboraron para el desarrollo de investigación científica orientada a la preservación del Bosque de Agua que abastecerá a 24 millones de personas en la región del país.

El convenio fue formalizado a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), mediante el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT); mientras que en la Ciudad de México participó la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), junto con las instancias homólogas de Morelos y Michoacán.

La aplicación de estos conocimientos permitirá la conservación del sistema forestal y su funcionalidad hídrica, cuyo impacto será en zonas del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana del Valle de México.

El grupo encargado de liderar el proyecto consta de especialistas, académicos, comunidades originarias y autoridades que enfrentarán las problemáticas de la región entre ellas la expansión inmobiliaria desordenada, la tala clandestina y otras actividades que deterioran el equilibrio ambiental y el ciclo hidrológico.