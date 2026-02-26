Fiscalía de Michoacán retira siete “cámaras parásitas” ligadas a posibles actividades delictivas en Apatzingán FGE Retira cámaras en operativos de seguridad en Apatzingán. (Especial)

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) encabezó un operativo en Apatzingán que derivó en el retiro de siete cámaras de videovigilancia instaladas de forma ilegal en la vía pública. La acción se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con la institución, los dispositivos —conocidos como “cámaras parásitas”— presuntamente eran utilizados para monitorear movimientos en la zona y podrían estar vinculados con conductas delictivas, al operar fuera de los sistemas oficiales de seguridad.

Detectan cámaras ilegales en postes y estructuras públicas de Apatzingán

Durante patrullajes en diversas colonias del municipio, personal interinstitucional localizó los equipos colocados sin autorización en infraestructura pública, como postes de energía eléctrica, estructuras de telefonía y arbolado urbano. Al no estar integradas a plataformas institucionales, estas cámaras operaban sin control gubernamental.

Autoridades señalaron que este tipo de sistemas puede ser empleado para alertar sobre la presencia de corporaciones de seguridad o facilitar actividades ilícitas, lo que representa un riesgo para la seguridad de la población.

Cámaras aseguradas: Fiscalía de Michoacán mantiene operativos con fuerzas federales

Las cámaras fueron desinstaladas conforme a los protocolos legales y puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional, que continuará con las investigaciones para determinar su procedencia, operación y posible relación con hechos constitutivos de delito.

La FGE informó que estas acciones forman parte de los acuerdos establecidos en las mesas de coordinación para la construcción de la paz. El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, ha reiterado que se mantiene una estrategia permanente y coordinada con fuerzas federales y estatales para fortalecer la seguridad y recuperar espacios públicos.