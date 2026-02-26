IMSS Edomex Oriente consolida estrategia ELSSA con más de 9 mil asesorías

Estrategia ELSSA en el IMSS Edomex Oriente El IMSS estado de México Oriente consolida la estrategia ELSSA, con más de 9,000 asesorías a diferentes empresas con el objetivo de mejorar la salud de las y los trabajadores y reforzar una cultura de prevención de los accidentes laborales. En 2025 se otorgaron mil distintivos a centros laborales comprometidos con las buenas prácticas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente consolidó en 2025 la implementación de la estrategia Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA) al realizar 9,886 asesorías desde 2022, en beneficio de 392 mil trabajadores de 1,370 centros de trabajo.

Resultado de dichas acciones, al corte de 2025 se otorgaron 1,173 distintivos ELSSA a empresas adscritas al Instituto, reflejo del compromiso de los centros de trabajo con la seguridad y la salud laboral, así como con la adopción de una cultura preventiva sólida.

Las acciones se desarrollaron con la participación de 39 asesores ELSSA, entre médicas y médicos especialistas en medicina del trabajo, así como ingenieras e ingenieros en seguridad y salud laboral.

La implementación de los componentes ELSSA en las 879 empresas permitió fortalecer entornos laborales seguros y mejorar de manera sostenible la salud de las trabajadoras y trabajadores.

Estos resultados contribuyeron a mejorar indicadores de salud y a contener el incremento de enfermedades crónicas en la población trabajadora de la región.

Para 2026, el IMSS Estado de México Oriente refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo la Estrategia ELSSA mediante acciones enfocadas en la prevención de riesgos laborales, la promoción de hábitos saludables y el acompañamiento permanente a los centros de trabajo, en coordinación con el sector productivo de la entidad.