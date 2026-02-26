La gente está inconforme con la cúpula de privilegios de los plurinominales: Luisa María Alcalde

Luisa María Alcalde (Mario Jasso)

La dirigente de Morena, explicó uno de los punto más controvertidos de la Reforma Electoral que ha generado especulaciones respecto a la desaparición de los diputados plurinominales y la para que en partido en el poder tenga menos oposición en la Cámara.

Al respecto, Alcalde explicó en entrevista con López Doriga, que en dicha reforma impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que será enviada el próximo lunes 2 de marzo al Congreso de la Unión para su votación, que no busca la desaparición de los diputados plurinominales, sino cambiar la forma en que son elegidos.

“La gente está inconforme en que haya una cúpula de privilegios que no reciben el respaldo popular”, explicó la dirigente morenista.

Precisó que en la reforma no se contemplan cambios en el número de legisladores que le tocan a cada partido de manera proporcional, sino que lo que propone la Presidenta es que estos sean elegidos de acuerdo al apoyo del pueblo.

Por lo que ya no serán elegidos “por dedazo”, por el dirigente de cada partido: la mitad, serán seleccionados del grupo de los candidatos más votados dentro del mismo grupo político; y la otra mitad, serán elegidos por los votantes, quienes podrán selecciones a un hombre y a una mujer.

Según Alcalde, esto es con la finalidad de temrinar con el sistema de privilegios que beneficia a políticos que no hacen campaña, no reciben respaldo popular y que son puestos en la Cámara por vínculos dentro de los partidos.