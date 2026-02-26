La Suprema Corte tiene su sesión en Chiapas para poder acercar la justicia a las y los ciudadanos

Sesión en Tenejapa TENEJAPA, CHIAPAS, 26FEBRERO2026.- Se llevó a cabo la primera Sesión en Territorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la histórica asistencia de seis de sus nueve ministros: Hugo Aguilar, presidente de la Corte, Rodrigo Arístides Guerrero, Yasmin Esquivel Mossa, Sara Irene Herrerías, Lenia Batres y Loretta Ortiz. El eje central de la sesión fue la declaración de la libre determinación de Lumaltik Candelaria, comunidad tsotsil chamula ubicada en el municipio de San Cristóbal de las Casas. El acto contó con la presencia de más de 2,000 personas provenientes de diversas localidades de los Altos de Chiapas, destacando la presencia de las comunidades de Candelaria, Tenejapa, Zinacantán y Chanal, entre otras. FOTO: ISABEL MATEOS HINOJOSA /CUARTOSCURO.COM (Isabel Mateos Hinojosa)

El 26 de febrero del 2026, tuvo lugar una sesión extraordinaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en Tenejapa, Chiapas. Marcando así la primera vez que la sesión se desarrolla fuera de la Ciudad de México. Esto con motivo de decretar que el Congreso de Chiapas ha cometido una omisión legislativa en cuanto a los derechos colectivos indígenas.

Ante esto, el Pleno dio instrucciones para garantizar el autogobierno y la entrega de recursos a la comunidad tsotsil.

Por su parte, Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN, comentó que la sesión permitió a autoridades tradicionales y habitantes de Tenejapa y La Candelaria observar como trabaja el tribunal.

De igual manera enfatizó en la importancia de “traer la justicia al territorio”, acercando las deliberaciones a las regiones que han permanecido marginadas.

Alrededor del 60% de la población de Chiapas se encuentra viviendo en situaciones de pobreza multidimensional. Lo que quiere decir que las personas se enfrentan a problemas de carencia de derechos sociales básicos como lo es la educación, la vivienda y la alimentación.

La Suprema Corte informó que escogieron Tenejapa en base a los desafios de desigualdad y acceso de derechos fundamentales del municipio.

Asimismo, el cambio de sede de la sesión fue una forma de demostrar el compromiso que el órgano tiene en relación a la justicia incluyente.

A lo largo de la sesión, el Pleno de la SCJN dejó en claro que la libertad de los pueblos indígenas no se puede quedar en palabras, deben de ocurrir acciones concretas.

Por parte del Congreso de Chiapas, el tribunal pudo identificar una clara omisión legislativa del reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y del desarrollo de sus propias autoridades.

Por lo que han obligado al Congreso del estado a legislar en un plazo de 180 días a partir de la expedición de la Ley General.

Los derechos de los pueblos indígenas forman parte del pacto constitucional mexicano, por lo que es indispensable brindarle la soberanía a dichas comunidades.