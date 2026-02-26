Mario Delgado: la educación también se construye en museos

Noches de Museo El secretario de educación resaltó que las noches de museos permitió reflexionar sobre los valores de la libertad, la justicia y la igualdad presentes en nuestra historia y en la vida cotidiana

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública (SEP), enfatizó que la Noche de Museos representa una oportunidad para que niñas, niños, jóvenes y personas adultas vivan la cultura más allá de las aulas.

Se ha convertido, subrayó, en un espacio de diálogo con el patrimonio artístico nacional y una oportunidad de poder reconocer “que la educación también se construye en espacios públicos dedicados al conocimiento, la memoria histórica y la expresión artística, elementos que forman parte de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), fortalecida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

Con motivo de la segunda Noche de Museos titulada “De(L)iberaciones: Derechos humanos y música”, en el Museo Vivo del Muralismo (MVM), Delgado Carrillo destacó el recorrido especial “Derechos humanos, una lectura desde el muralismo” que permitió a las y los visitantes nocturnos conocer más del muralismo mexicano

Las y los asistentes, dijo, pudieron reflexionar, conocer la historia de los murales y los derechos humanos, los valores de libertad, justicia e igualdad presentes en nuestra historia y en la vida cotidiana, así como disfrutar de música barroca, afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Desde la Secretaría de Educación Pública (SEP), señaló el funcionario federal, se cree firmemente que el acceso a la cultura es un derecho humano y una herramienta de transformación social.

Comentó que durante la jornada cultural se realizó un recorrido especial titulado “Derechos humanos, una lectura desde el muralismo”, en la que se expuso la relevancia de los derechos humanos en México a partir de las representaciones artísticas del recinto y su vínculo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

También se resaltó al concierto de música barroca con clavecín realizado en el Salón Iberoamericano, a cargo del reconocido clavecinista mexicano Raúl Moncada, quien ha desarrollado una destacada trayectoria internacional en el ámbito de la música antigua.

En su oportunidad, la directora del MVM, Gloria Angélica Falcón, señaló que este concierto permitió al público redescubrir el sonido del clavecín, instrumento histórico que dialoga con el presente y abre nuevas posibilidades de expresión artística en un contexto contemporáneo.

Subrayó que la Noche de Museos busca generar una experiencia integral en la que el público reflexione sobre los derechos humanos como base de la convivencia democrática, al tiempo que disfruta de expresiones musicales que forman parte del patrimonio universal. La educación humanista, afirmó, implica formar ciudadanos sensibles, críticos y comprometidos con su comunidad, y actividades como esta abonan a ese propósito, y advirtió que promover espacios culturales accesibles contribuye a hacer efectivos derechos como la educación, la participación cultural y el disfrute del tiempo libre.

Finalmente, agradeció a la ciudadanía por sumarse a esta jornada cultural y vivir una noche dedicada al pensamiento, música y el patrimonio artístico nacional. “Los museos son espacios de libertad, aprendizaje y encuentro”.