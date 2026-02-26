No es negociable regresar a las listas plurinominales con la reforma electoral: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum, aclaró que el objetivo de la reforma electoral es eliminar las listas de plurinominales y reducir el costo de las elecciones (Mario Jasso/Cuartoscuro)

Sin cambios — La propuesta de Reforma Electoral enviada que se enviará al Congreso para su análisis y discusión no contempla mantener las listas de plurinominales que se usan actualmente (por cúpulas de los partidos) no está en negociación, pese a que hay partidos que han mostrado su desacuerdo, señaló este jueves en Palacio Nacional la Presidenta Claudia Sheinbaum, al reiterar que los 200 diputados que son elegidos por grupos políticos ahora los elegirá la gente.

“Si hay quien no está de acuerdo, está bien; pero nosotros no vamos a cambiar. Es decir, no vamos a entrar a una negociación para regresar a las listas, ah, pues que un pedacito sea de lista y que el otro pedacito sea de las listas de los partidos que no se eligen´. Entonces, si hay partidos que no están de acuerdo, pues que no lo estén, pero la presidenta está cumpliendo con un mandato al que me comprometí durante mi campaña”, apuntó.

En la misma línea, la mandataria refirió que los del Partido Verde tienen “derecho a no estar de acuerdo, pero también la gente va a saber quién defiende las famosas listas de pluris y quién no. Así de sencillo”.

Asimismo, aclaró que la alianza electoral con ese partido (PVEM) y el PT para 2027 la decidirá Morena, “no lo tengo que definir yo, a diferencia del pasado donde el presidente decidía todo, aunque a veces quienes dicen que somos autoritarios, luego nos critican porque la presidenta no decide todo, pura contracción, mucha hipocresía”.

En el mismo tenor, subrayó que la reforma no busca regresar al modelo de un partido de estado, ya que mantiene la misma representación que está en la ley, “se reconoce la diversidad política del país, nadie quiere regresar al partido de estado, a partido único es falso, absolutamente falso todo aquel que está diciendo eso. Es más, se mantiene la misma representación que está hoy en la ley, la representación proporcional, igualita, nada más que no es lista de los partidos si no se elige a esas personas, esa es la única diferencia”.

Sheinbaum reiteró que esta “es una reforma responsable que mantiene la representación proporcional, pero con una dinámica distinta” y subrayó que su propuesta cumple con el compromiso que desde su campaña hizo con el pueblo para que “no haya listas pluris y que disminuya el costo de las elecciones y de los partidos políticos”.

Por otra parte, refirió que a los empresarios les dijo que su propuesta de reforma electoral “no representa un retroceso en la democracia; al contrario, la fortalece y con ello se fortalecen México y los empresarios”.

Reiteró que a todos, a empresarios nacionales y extranjeros les dijo que “México está abierto a las inversiones, siempre y cuando cumplan con todas las reglas que hay en el país”.

