Prevención en EdoMéx ante garrapatas y pulgas

La Secretaria de Salud busca proteger a la población del EdoMéx ante Rickettsiosis

El gobierno del Estado de México incentiva a la población a llevar acabo la fases de vigilancia epidemiológica y difusión para la prevención de Rickettsiosis en el Humano.

La Secretaria de Salud, Macarena Montoya Olvera, alertó que la picadura de garrapata o pulga puede agravarse sin una temprana detección. A pesar de no tener registro actual de personas infectadas, la Secretaria de salud captura garrapatas, pulgas y piojos para su monitoreo y posterior envió a laboratorios estatales y federales, y con base en estos resultados confirmar o descartar la presencia de algún agente patógeno, en caso de resultar positivo se notifica a la población para llevar acabo el protocolo establecido para control epidemiológico.

Entre los síntomas iniciales de contagio se encuentran: fiebre, dolor de cabeza intenso, malestar general y dolores musculares. Posteriormente, suele presentarse erupción cutánea. Ante cualquiera de estos síntomas se recomienda acudir a la unidad médica mas cercana para recibir diagnóstico medico y tratamiento si es requerido.

La Secretaria de Salud sugiere a los y las mexiquenses participar periódicamente en el esquema de salud de animales de compañía, así como la constante limpieza de los espacios donde habitualmente se encuentran las mascotas, con estas acciones colectivas se busca proteger y mejorar el bienestar de la población.