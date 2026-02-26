Reforma electoral de Sheinbaum mantiene sobrerrepresentación popular, dice consejero Castillo

CDMX — Para el consejero electoral Arturo Castillo, la propuesta presidencial que hasta hoy se conoce de reforma electoral no corrige la reforma de 2009 y mantiene la sobrerrepresentación popular en el Congreso de la Unión, y eso “preocupa” porque se conserva la actual fórmula de asignación de la representación popular, que fue de múltiples impugnaciones.

Castillo Loza destacó en entrevista radiofónica que la iniciativa contiene fortalezas, algunas debilidades y algunos pendientes, pero, sin duda, dijo, que le preocupa la eliminación de la representación proporcional en la Cámara de Senadores, lo que permitiría una “sobrerrepresentación gigantesca de las fuerzas mayoritarias”.

“Si bien se empodera al elector que debe decidir a qué candidato le da su voto en la representación proporcional en la Cámara de Diputados. Es decir, al existir listas de representación proporcional que se votan por separado de los candidatos de mayoría relativa, y al estar estas listas desbloqueadas, se le pasa al elector el poder decidir a qué candidato se le asignará la diputación de representación proporcional. Esto atiende un problema de larga data, y cuestionamientos de que los diputados de representación proporcional son nada más representantes de las cúpulas partidas. Pero preocupa mucho. Se elimina la representación proporcional en la Cámara de Senadores, lo que daría la sobrerrepresentación gigantesca de las fuerzas políticas mayoritarias en el Senado. Y dos, en la Cámara de Diputados se conserva la actual fórmula de la asignación de las diputaciones, es decir no se corrige esa sobrerrepresentación, que ha dado lugar a discusiones, desde la reforma de 2009 y en 2024 fue causa casi de una crisis política”.

El consejo electoral advirtió que no se puede realizar la elección del Poder Judicial de manera concurrente con los comicios para renovar 17 gubernaturas y de la Cámara de Diputados, entre otros cargos.

“La elección judicial no puede ser concurrente con las intermedias de 2027. No sólo involucra recursos en todos los sentidos, sobre todo si piensan en reducir presupuesto y personal. Es inmanejable y además es ilegalmente incompatible. Ojalá la iniciativa contenga otra fecha. Y lo mismo sucedería con la revocación de mandato que implica una complejidad mucho mayor de organizar este ejercicio. Es un coctel que pone en riesgo la calidad democrática”, expuso el consejero electoral.

Arturo Castillo resaltó que como fortalezas es la prohibición de dinero en efectivo en campañas, que abona a la mejor fiscalización. Se empieza a regular el voto electrónico en algunos cargos y el uso de la inteligencia artificial, todo eso junto con empoderar al elector en el tema de que se abran las listas de representación proporcional.

Y rechazó la reducción del presupuesto del INE, porque, dijo, no se debe pensar en elecciones más baratas, sino en que éstas sean más eficientes.

Indicó que el presupuesto anual del órgano electoral representa entre 2 y 5 centavos de cada 100 pesos que gasta el gobierno. En tanto que desaparecer los Oples, resaltó, es adverso a la eficiencia de las elecciones locales, que son los que instalan casillas en territorio, los que hacen la revisión del gasto de campaña, que monitorean los medios, tramitan la credencial de elector en los estados y municipios, entre otras tareas.

El consejero electoral confió en que antes de la dictaminación, los responsables del INE sean invitados por l Cámara de Diputados a dilucidar estas propuestas y se consideren para aprobar la reforma electoral.