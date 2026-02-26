Sheinbaum dice que “no vale la pena” debatir con Musk y deja a su equipo legal la posible demanda

Mañanera jueves 26 de febrero La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los abogados están valorando proceder con posible demanda; “no creo que valga la pena”, declaró en La Mañanera de este jueves.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió preguntas respecto a la reciente disputa con Elon Musk, afirmando que “no vale la pena” entablar un debate con el empresario, sin embargo, su equipo legal aún está valorando si procederán con una demanda.

Después de que el magnate respondiera a la posible toma de acciones legales en su contra por señalamientos de “narcogobierno” en su cuenta oficial de la red social X, plataforma de la que es dueño, la mandataria de México compartió que la situación está siendo valorada por los abogados.

¿Sheinbaum demandará a Elon Musk por señalamientos de “narcogobierno”?

En la conferencia matutina desde Palacio Nacional de este jueves 26 de febrero, la dirigente del poder ejecutivo en México respondió preguntas acerca del conflicto reciente que estalló con el millonario Elon Musk.

Sheinbaum no descartó tomar acciones legales contra los comentarios de Musk, sin embargo, aseguró: “No creo que valga la pena entablar un debate”, agregando que sus abogados todavía se encuentran en la valoración de una posible demanda.

👆 Desde su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no considera que “valga la pena” entrar en un debate con Elon Musk sobre sus opiniones de los hechos ocurridos en Jalisco el pasado domingo.



La mandatario dijo que sus abogados analizan la posibilidad… pic.twitter.com/canawdj7tw — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) February 26, 2026

“Digamos que como político es muy buen empresario”, declaró en La Mañanera de este jueves.

¿Por qué surgió el conflicto entre Claudia Sheinbaum y Elon Musk?

Anteriormente, tras la serie de actos violentos que vivieron algunos estados del país tras la captura y muerte de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el empresario respondió a un video de la presidenta: “sus jefes del cártel le ordenan decir”.

Tras la reacción de la mandataria de México, donde se exploró la posibilidad de tomar acciones contra el magnate, un usuario de X informó a través de la red social la respuesta de Sheinbaum.

Musk respondió “Ella está ‘violando mis derechos humanos’”, acompañado de un emoji riendo, en referencia a la visión de la llamada Cuarta Transformación que busca considerar también los derechos humanos de quienes integran los grupos criminales.