Sin PREP, democracia en México enfrentará reto de certeza del voto; piden que reforma electoral dé herramienta de conteo rápido

CDMX — La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, pidió que se espere al lunes y conocer el texto definitivo de la iniciativa de reforma electoral que propondrá la presidenta Claudia Sheinbaum, pero de lo que hasta hoy se ha esbozado, dijo, el Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP) no debe desaparecer, porque entonces la democracia en México enfrentará un reto de certeza del voto de los mexicanos.

Taddei Zavala indicó que una vez que se conozca toda la iniciativa de la reforma electoral, en el INE podrán definir cómo se deben organizar las futuras elecciones, a partir de 2027, si es que esa reforma entrara en vigor en ese año.

La funcionara federal señaló que ante una eventual desaparición del PREP, pues la iniciativa debe establecer qué herramienta se utilizará para dar a conocer de manera inmediata, tras el cierre de casillas.

“¿Si no vamos a tener el PREP, entonces qué información estaría entregando el INE el mismo de la jornada electoral?, porque ese ya es un haber de la población mexicana, de los medios de comunicación, de los académicos, de los actores políticos. En general, estamos pendientes y atentos de los datos que va arrojando el PREP, y yo puede ver lo que pasa en mi casilla, en mi municipio, en mi estado o del país, cuando hablamos a nivel de la Presidencia y de senadurías. Pero lo que no puede suceder es que México no tenga información el mismo día de la jornada electoral, y eso lo tomaríamos como un reto”, expresó Taddei.

La consejera electoral enfatizó que el PREP, que sólo dura 24 horas, garantiza información pronta, conteos rápidos, con estadísticas, muestreo, de confiabilidad muy altas, es un elemento muy certero para el manejo de la información tras cada jornada electoral, y luego viene el cómputo, que se convierte en los resultados oficiales.

“Si la reforma viniera, y se aprobara, que el cómputo inicia el mismo día de la elección, como ocurre en la Ciudad de México, pues eso tendría que venir aparejado con una nueva herramienta. El INE siempre va a estar comprometido con entregar a la ciudadanía información el mismo día”, resaltó, Taddei Zavala.

La consejera presidenta compartió que luego de que se conozca la propuesta de reforma, los consejeros y consejeras instalarán de manera inmediata una mesa de trabajo para evaluar todos los efectos de esta iniciativa.

Dejó en claro que el INE tiene que trabajar con un equilibro presupuestal, por lo que, sin duda, se requiere que se escuche a todos los consejeros en las comisiones del Poder Legislativo y plantear dónde se ubican todas las fortalezas del instituto par organizar las elecciones.

Guadalupe Taddei comentó que ante la comisión presidencial, encargada de redactar la iniciativa, es la necesidad de mejorar los mecanismos de fiscalización, que eso sí está en el decálogo que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, así como frenar el nepotismo y que se tome en cuenta la estructura de la función administrativa del INE.

Y enfatizó que el instituto que dirige refrendará la importancia de las juntas distritales que son las que cargan en territorio con las elecciones en México.